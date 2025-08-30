A través de las redes sociales, el periodista Diego Guauque, sobreviviente del cáncer, informó que estuvo en contacto con la familia de Fredy Calvache y reveló la última voluntad del reportero, quien era reconocido por su labor en Noticias Caracol.

El comunicador detalló que los hijos de Calvache le compartieron el deseo que su padre les dejó antes de morir, el cual tiene que ver con la repatriación de su cadáver a Colombia, ya que falleció en Suiza, país en donde vivía desde hace varios años como exiliado.

(Vea también: ¿Por qué el periodista Fredy Calvache murió en Suiza? No pudo cumplir su sueño de regresar)

Tal y como describió el periodista de ‘Séptimo día’, los padres de Calvache no pudieron viajar a Suiza porque no tenían el pasaporte y cuando les llegó ya fue muy tarde.

“Ellos iban a volar hasta Zúrich, pero no lo consiguieron porque no tenían el pasaporte y se los entregaron esta semana, cuando ya fue demasiado tarde. Por eso, los hijos de Fredy piden la repatriación de su cadáver, es la última voluntad“, agregó.

Finalmente, Diego Guauque se refirió a los últimos momentos de su colega Fredy Calvache y señaló que tuvo una crisis de salud que obligó a su familia a que llamaran a una ambulancia que lo iba a trasladar a un centro de cuidados paliativos; sin embargo, Calvache les habría comentado a sus hijos y a los médicos que ya no quería más procedimientos y que lo “dejaran ir”.

“Fue trasladado a un centro de cuidados paliativos para que le controlaran el dolor, lo iban a reanimar en una ambulancia, pero Fredy les dijo a los médicos que no, que lo dejaran ir. La familia les pide a las autoridades colombianas que su padre pueda ser repatriado“, concluyó.

