El cuerpo de Valeria Afanador fue encontrado en una zona cercana al río Frío, un sector previamente inspeccionado, lo que levanta sospechas sobre las circunstancias de su muerte.

Un video de las cámaras de seguridad, analizado por la Sijín, muestra los últimos movimientos de la menor y refuerza la hipótesis de un “rapto quirúrgico”, según el abogado de la familia, Julián Quintana, quien insiste en la responsabilidad del colegio.

Así fue la desaparición de Valeria Afanador

El video, obtenido por Noticias RCN y en poder de la Sijín, registra los últimos instantes de Valeria el 12 de agosto entre las 10:02 y 10:05 a.m. durante el recreo.

Las imágenes muestran a la menor en el patio del colegio, cerca de una arenera, mientras otros niños juegan y un trabajador del plantel está cerca de un pasamanos.

#ATENCIÓN | Noticias RCN tuvo acceso a las grabaciones de cámaras de seguridad en las que se ve a Valeria Afanador, minutos antes de su desaparición en el colegio de Cajicá. pic.twitter.com/56anx9xZ5T — Noticias RCN (@NoticiasRCN) August 28, 2025

Valeria intenta tres veces atravesar un arbusto con reja, logrando salir por un hueco a las 10:05 a.m. “Cuando se miraron las cámaras, se ve a la niña muy inquieta en las matas del límite del colegio. De un momento a otro, ella desaparece”, explicó el abogado Quintana en El Tiempo.

Al inspeccionar el lugar, las autoridades se percataron de que existen “huecos profundos” en la reja que podrían haber permitido el acceso de un tercero o la salida de Valeria. Sin embargo, descartó que la menor, descrita como no exploradora y dependiente de un adulto, haya salido por su cuenta.

La operación de búsqueda, liderada por el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca con apoyo de Zipaquirá, Chocontá, Sopó, Tabio y la Cruz Roja, incluyó drones, botes y perros entrenados, pero no encontró indicios de Valeria, como ropa o cabello, en las inmediaciones del río Frío.

