Un nuevo intercambio de críticas entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro ocurrió este jueves 28 de agosto, esta vez, por la reacción del expresidente a las críticas del jefe de Estado a la Universidad Externado, de la que es graduado.

En su cuenta de X, Gustavo Petro criticó a dicha institución educativa por la jornada de análisis del caso judicial que se adelanta en contra del expresidente. “Me entristece que la universidad liberal, de la que aprendí a ser librepensador, ponga sus espacios al servicio de lo peor que he visto en el derecho colombiano“, dijo el primer mandatario.

Así mismo, Petro agregó: “Se pone a favor [la universidad] del ataque alevoso, que seudojuristas y prensa han hecho de la jueza Sandra Heredia. Ensuciaron la justicia, insultaron a una juez, para salvar a quien se acusa de masacres”.

En el trino, el mandatario hace referencia al video publicado por Daniel Coronell, en el que cuestiona que estén los docentes Yesid Reyes, Juan David Bazzani, Luis Páez y William Torres Tópaga como encargados de abogar el tema desde diferentes aristas, tal como lo muestra la página de la Universidad Externado.

“El profesor Yesid Reyes, a quien valoro y respeto muchísimo, había sido aproximado, antes de escribir, por gente allegada al expresidente Álvaro Uribe, e incluso invitado a conocerlo. Aún más: otro abogado, el doctor Mauricio Pava, que trabaja en la forma Pava Díaz Arana, en la cual Yesid Reyes figura como consultor, está sumando a la posibilidad de sumarse al equipo de asesoría del expresidente Álvaro Uribe con miras a la casación penal”, expresó Coronell al respecto.

Agregando además: “Otro de los opinadores, el doctor Juan David Bazzani, debería decir que es socio de oficina de la exvicefiscal María Paulina Riveros, que fue la segunda en la Fiscalía General de la Nación, cuando el fiscal Néstor Humberto Martínez, principal testigo de Uribe en su caso. Por lo demás, el doctor Bazzani es el abogado de la exvicefiscal Marta Mancera, quien, junto con su jefe Francisco Barbosa, se empeñó en precluir el proceso contra Álvaro Uribe a través de dos fiscales que encontraron la negativa firme de dos juezas gracias a las cuales hay juicio y hay proceso hoy”.

Álvaro Uribe responde a Gustavo Petro por críticas a la Universidad Externado

El exmandatario, citando las palabras de Petro, le lanzó un sablazo en el que hizo referencia a la ficticia universidad San Marino de ‘Betty la Fea’, para expresar que el jefe de Estado no merece ningún título universitario por respetar a “bandidos”.

“Un presidente que solo respeta por miedo a bandidos que son sus benefactores no merece título ni de la universidad que graduó a la peliteñida de ‘Betty la Fea'”, fueron las palabras del exmandatario al respecto.

Un Presidente que solo respeta por miedo a bandidos que son sus benefactores no merece título ni de la Universidad que graduó a la Peliteñida de Betty la Fea. pic.twitter.com/aB3KU4m1BO — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 28, 2025

