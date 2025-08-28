El exdiputado del Atlántico señaló que tomó la decisión ante la divulgación de supuestos chats privados que fueron publicados por la precandidata a inicios de agosto.

Según Nicolás Petro, esos mensajes hacen parte de un patrón de hostigamiento y exposición pública que ha puesto en riesgo su vida, la de su familia y el desarrollo del debido proceso que enfrenta en la justicia.

El hijo del mandatario indicó que no permitirá que se sigan usando conversaciones personales como mecanismo de presión política. En ese sentido, la denuncia busca que se investigue la responsabilidad de Dávila y Vásquez en la divulgación de los mensajes.

Los chats de Nicolás Petro que desataron la controversia

Los mensajes a los que hace referencia Petro fueron difundidos por Vicky Dávila ya siendo precandidata presidencial. En ellos, supuestamente, se relatan episodios íntimos de la vida del entonces candidato Gustavo Petro.

Entre las conversaciones divulgadas, se mencionaba una supuesta fiesta en la habitación de un hotel en la que estarían presentes varias mujeres. Otro chat hacía referencia a un presunto video en el que aparecería Gustavo Petro y que, según el diálogo, había sido advertido de ser publicado en su contra.

Estas revelaciones tuvieron un fuerte eco mediático, pero Petro (hijo) sostiene que se trató de una maniobra para afectar la imagen de su padre y, de paso, su proceso judicial.

Con la denuncia interpuesta, el caso podría abrir un nuevo frente de confrontación entre la familia presidencial y Dávila.

Este episodio se suma a los ya conocidos procesos que enfrenta Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en medio de un debate nacional que no ha parado de tener repercusión mediática.

