El atentado en Cali mantiene en alerta a las autoridades y ya ha dejado como saldo 6 personas fallecidas y 50 heridos, despertando también las reacciones desde distintos sectores en el país.

Una de las voces de rechazo ha sido la de la precandidata presidencial, Vicky Dávila, quien pidió presencia del gobierno de Estados Unidos para ponerle freno a los hechos de violencia perpetrados por grupos armados ilegales.

“Ya no más ‘paz total’. Presidente Donald Trump, por favor, venga también aquí por estos carteles de narcos, que han sido beneficiados por Petro. Varias de estas organizaciones criminales son socias del Cártel de los Soles de Venezuela. Que sus comandos especiales se los lleven. Su gobierno puede ayudarnos mucho. Y claro, vayan por Maduro, Diosdado Cabello y toda esa banda. Nosotros sí vamos a enfrentar a los bandidos como toca. Todos los extraditaremos a EE. UU.”, escribió Dávila a través de sus redes sociales.

Atentado terrorista con explosivos en Cali en inmediaciones de la Escuela Marco Fidel Suárez. Hay varias personas lesionadas y un capturado hasta el momento. Se espera reporte oficial. Ya no más. Ya no más paz total. Presidente Donald Trump por favor venga también… pic.twitter.com/uoTa7aFz1a — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 21, 2025

Cerco militar de Estados Unidos contra Venezuela

Cabe mencionar que la precandidata presidencial se refiere al cerco militar que adelanta Estados Unidos.

Estados Unidos ordenó recientemente el traslado del Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato (Iwo Jima Amphibious Ready Group), conformado por el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, el de transporte USS San Antonio y el de desembarco USS Fort Lauderdale. A esta fuerza sumó la Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), integrada por cerca de 4.000 efectivos entrenados para realizar operaciones aéreas, marítimas y terrestres.

La operación no solo involucra estos buques, sino también aviones de vigilancia P-8, un submarino de ataque y otras embarcaciones destinadas a labores de inteligencia. La misión, que se prolongará durante varios meses en aguas internacionales, tiene como objetivo golpear a carteles catalogados como organizaciones terroristas, entre ellos el ‘Tren de Aragua’ y el ‘Cartel de Sinaloa’. De ahí que la precandidata pida que estas operaciones se extiendan hasta Colombia.

