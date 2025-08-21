Los hechos que tuvieron lugar en la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, en la tarde de este 21 de agosto, ya ha dejado varios pronunciamientos desde el sector político.

En un principio, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, dio a conocer que habrá una recompensa de 400 millones de pesos a quienes aporten información que dé con el paradero de los responsables del atentado, agregando su rechazo a lo ocurrido.

(Vea también: Desesperado llamado tras atentado terrorista en base aérea de Cali: “Hay muchos heridos”)

Lee También

Alcalde Carlos Fernando Galán rechaza atentado en Cali

Desde Bogotá, Galán condenó este hecho, así como también el ataque con dron a un helicóptero de la Policía, que dejó 8 uniformados asesinados.

“Una vez más, es urgente que el Gobierno Nacional retome el control de todo el territorio nacional y vuelva a evaluar la política de ‘paz total’. El deterioro de la seguridad por cuenta del fortalecimiento de los grupos criminales requiere de una acción decidida de parte del Gobierno para darle las herramientas suficientes a la fuerza pública”, indicó el alcalde de Bogotá.

Un carro bomba en Cali, cerca de la escuela Marco Fidel Suárez, varias personas heridas. Un ataque con dron contra un helicóptero de la Policía, 8 uniformados asesinados. Condeno enfáticamente estos atentados y lamento profundamente las pérdidas humanas. Toda mi solidaridad con… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 21, 2025

María Fernanda Cabal hace llamado a Gustavo Petro

Desde la derecha, María Fernanda Cabal interpeló al presidente por el atentado terrorista en la capital vallecaucana, también cuestionando su proyecto de ‘paz total’.

(Vea también: Primeros videos de explosiones en base aérea en Cali: hay vehículos incendiados y personas heridas)

“¿Cuántos atentados más, cuántos muertos más necesita Gustavo Petro para entender que la ‘paz total’ es la destrucción de Colombia? Le regaló los corredores territoriales a los terroristas. Cali no aguanta más. ¿Cuándo entenderá la urgencia manifiesta de comprar equipos antidrones? ¿Cuántos muertos —policías, civiles, militares— tiene que poner Colombia?”, dijo la senadora a través de sus redes sociales.

#MinutoAMinuto | “¿Cuántos atentados más, cuántos muertos más necesita Gustavo Petro para que entienda la paz total es la destrucción de Colombia?”: senadora María Fernanda Cabal arremete contra el presidente de la República tras atentado en Cali y asesinato de ocho policías en… pic.twitter.com/7pcZC4oO7E — La FM (@lafm) August 21, 2025

Lee También

Camilo Romero también condena el atentado

Desde la izquierda, el precandidato presidencial, Camilo Romero, también expresó apoyo a las víctimas y rechazó el ataque.

“Mi solidaridad con los familiares de las víctimas de estos hechos miserables. Se equivocan quienes creen que arrastrarán al país a una violencia sin fin. No podrán con una sociedad cansada de su barbarie”, indicó Romero.

Los ataques en Amalfi y Cali merecen el rechazo de toda Colombia. Mi solidaridad con los familiares de las víctimas de estos hechos miserables. Se equivocan quienes creen que arrastrarán al país a una violencia sin fin. No podrán con una sociedad cansada de su barbarie. — Camilo Romero (@CamiloRomero) August 21, 2025

“No podemos tolerar un retroceso”: Lidio García, presidente del Congreso

Desde el Senado, Lidio García también se sumó a estas voces y pidió a las autoridades “una acción contundente e inmediata que devuelva la tranquilidad a los ciudadanos”.

Así mismo, García agregó: “Desde el Congreso, respaldaremos firmemente las iniciativas que busquen restablecer la seguridad y combatir con determinación esta ola de violencia intolerable”.

Como presidente del Congreso, expreso mi profunda preocupación por el grave deterioro del orden público en el país. Los atentados con carros bomba en Cali y el asesinato de ocho policías mediante drones cargados de explosivos son hechos inaceptables que evidencian la audacia de… — Lidio Garcia Turbay (@Lidiosenado) August 21, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.