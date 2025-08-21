En la tarde de este jueves 21 de agosto de 2025, la tranquilidad de los habitantes del barrio La Base se vio interrumpida por una fuerte explosión, esto, ante un atentado terrorista en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez.

Según Bomberos Cali, ante la emergencia, al lugar se movilizaron 2 máquinas, 8 unidades, 3 ambulancias, 6 paramédicos y 2 móviles logísticos, esto de manera preliminar, teniendo en cuenta la gravedad de la situación.

Video del atentado terrorista en Cali

Los videos del hecho son escalofriantes, pues algunos son muy explícitos y dejan en evidencia la gravedad del asunto. Uno de los testigos, quien estaba a escasos metros del punto de la explosión, pedía ayuda de manera insistente.

El hombre gritaba de manera reiterativa y pedía auxilio, teniendo en cuenta que en el lugar se encontraban varios heridos.

“Se presenta un atentado terrorista aquí en la base aérea, por favor llamen bomberos, ambulancias, hay muchos heridos. Hay una muchacha herida al frente de la base”, dijo el hombre.

Ataque con vehículos cargados de explosivos frente a la Base Aérea

Personas heridas y cuantiosos daños. En desarrollo pic.twitter.com/hahEUoCJ77 — EL MONO SANCHEZ ®️ (@elmonosanchezof) August 21, 2025

