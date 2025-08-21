La explosión por un carro bomba en Cali, en un acto terrorismo que provocó miedo entre los presentes en el lugar provocó la reacción del presidente Gustavo Petro por lo sucedido.

Reacción de Gustavo Petro con explosiones en base aérea de Cali

El mandatario colombiano indicó la cantidad de fallecimientos registrada en primera instancia por el terrorismo en la Base Aérea Marco Fidel Suárez durante la tarde del jueves 21 de agosto de 2025.

“Después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay, tenemos una reacción terrorista en Cali con dos civiles muertos”, indicó en primera instancia, aunque luego se ha conocido que la cifra aumentó a 6 decesos.

De hecho, Petro planteó desde su cuenta personal de X (antes conocida como Twitter) una hipótesis sobre las razones detrás de estos atentados en la capital vallecaucana, con múltiples heridos de gravedad.

Lee También

“El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico. El gobierno considera aquí y le pide al mundo que considere a la junta del narcotráfico como una organización terrorista, y a sus bandas armadas en el Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe colombiano”, afirmó.

El presidente sentenció: “La junta del narcotráfico, heredera del bloque capital de los paramilitares, dirige las disidencias de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo”.

Las imágenes del acto terrorismo en Cali son desgarradoras con las personas heridas debido a las explosiones en las cercanías, en medio del temor de quienes están en la zona.

Esta fue la publicación del presidente de Colombia:

Después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay, tenemos una reacción terrorista en Cali con dos civiles muertos. El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 21, 2025

¿Qué pasó con explosiones en base aérea de Cali?

De acuerdo con los reportes de prensa más recientes, dos fuertes explosiones sacudieron a Cali este jueves el sector en el que se encuentra la Base Aérea Marco Fidel Suárez en el norte de la ciudad.

El hecho, que es materia de investigación por parte de las autoridades, ha sido calificado como un acto terrorista por varios sectores políticos y ha causado una gran alarma en la ciudad.

Según reportes preliminares, las explosiones habrían dejado varias personas heridas y cuantiosos daños materiales en las inmediaciones de la base. La Alcaldía de Cali activó de inmediato los organismos de socorro para atender a los heridos y facilitar su traslado a centros asistenciales. Además, las autoridades de tránsito han implementado cierres viales y desvíos en la zona para permitir las labores de los equipos de emergencia.

Este suceso se suma a una serie de ataques violentos ocurridos en el suroccidente de Colombia en los últimos meses, que han sido atribuidos a disidencias de grupos armados ilegales. Las autoridades se encuentran investigando los hechos para determinar los responsables de las explosiones.

Videos luego de terrorismo en Cali

#ATENCIÓN. Nos informan de dos explosiones en inmediaciones de la la base aéreabde la ciudad de Cali hace pocos mins. Se habla de posible atentado terrorista con carro bomba siendo aprox. las 2:54P.M. En desarrollo… pic.twitter.com/t62QVpy1t4 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 21, 2025

Los usuarios han replicado una gran cantidad de videos en cercanías de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en el norte de Cali, en los que es posible observar la cantidad de daños materiales y personas afectadas.

Pulzo se abstiene de replicar los más desgarradores, debido a lo explícito de los heridos de gravedad después de los actos terroristas con dos carros utilizados como bomba, que afectaron a la comunidad.

Todavía se evalúa la situación tanto en fallecimientos por los hechos como en pérdidas económicas por un fuerte golpe al orden público en la capital vallecaucana.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.