El presidente Gustavo Petro confirmó la captura de uno de los presuntos responsables del atentado ocurrido en Cali este miércoles con un carro bomba, que dejó 6 muertos y afectaciones de orden público en la ciudad.

De acuerdo con un trino publicado por el mandatario, el detenido responde al alias de ‘Sebastián’ y haría parte de las estructuras del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, grupo armado que delinque en varias zonas del país.

Petro detalló que alias ‘Sebastián’ fue interceptado por la misma comunidad en el lugar de los hechos, poco después de que se registrara la explosión. El jefe de Estado precisó que el señalado guerrillero pertenece a la estructura liderada por alias ‘Marlon’, subordinado a la llamada ‘Junta del Narcotráfico’.

Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos. Es alias Sebastián y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico pic.twitter.com/Oc9IUXo1c6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 22, 2025

“El presunto autor del atentado con carro bomba en Cali ha sido capturado por la comunidad. Se trata de alias ‘Sebastián’, integrante del EMC, bajo el mando de alias ‘Marlon’, quien responde a la Junta del Narcotráfico”, escribió el presidente en su cuenta de X.

El ataque en la capital vallecaucana ha generado una ola de reacciones políticas y sociales, pues se trata de uno de los golpes más graves a la seguridad urbana en lo corrido del año. Las autoridades reforzaron la presencia de Policía y Ejército en puntos estratégicos de la ciudad para prevenir nuevos ataques.

Hasta el momento, no se ha entregado un balance oficial de personas afectadas por la explosión ni detalles adicionales sobre la situación judicial de alias ‘Sebastián’, que pasará a disposición de las autoridades competentes.

