La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes avanza en la investigación contra el presidente Gustavo Petro.

En este proceso, se contempla citar a Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, con el fin de que amplíe la información que ha compartido en redes sociales y entregue como pruebas los recientes chats revelados, detalló Caracol Radio.

En estos mensajes, ella y Nicolás Petro hacen referencia a temas de alcohol, drogas y mujeres, lo que podría aportar nuevos elementos al expediente en curso.

Dentro de las medidas planteadas, la Comisión solicitará un examen toxicológico al presidente. Para ello, se barajan dos caminos: esperar primero la declaración de Vásquez o, si esta no se concreta, proceder directamente con la solicitud basándose en las pruebas ya disponibles, añadió ese medio.

Entre estas se encuentra la declaración del excanciller Álvaro Leyva, quien también señaló presuntas conductas del mandatario.

Paralelamente, la Comisión debe resolver recusaciones presentadas contra los representantes investigadores antes de continuar con las diligencias.

Se espera que estos trámites se definan la próxima semana, lo que permitiría dar continuidad a los procesos judiciales en curso contra el jefe de Estado. Con ello, el caso sigue generando expectativa política y mediática en el país.

