Durante los últimos meses, la relación entre Colombia y Estados Unidos estaba bastante tensa, pues las amenazas de Donald Trump en contra de Gustavo Petro no paraban y las respuestas del mandatario colombiano tampoco solían ser diplomáticas.

Ver también: Petro reconoce que su destino está en manos de Trump, pero dice que no le quedará difícil

Sin embargo, todas esas tensiones quedaron, al menos de principio, en el pasado, puesto que hace unas horas los dos presidentes se comunicaron por teléfono y allí, con diálogo, se llegaron a acuerdos importantes.

Es más, el presidente salió a la Plaza de Bolívar y sus seguidores celebraron dicha comunicación, al punto de que se pusieron incluso felices de la invitación que le hizo Trump a Petro a la Casa Blanca.

Por su parte, el mandatario colombiano ya está considerando algunas ideas de regalo que le puede llevar para terminar de solucionar las diferencias diplomáticas.

“No hemos pensado en el asunto. Nosotros tuvimos una orfebrería que alcanzó, según algunas investigaciones, 3.000 años antes de Cristo, o sea, los tiempos de los egipcios y es hermosísima”, dijo Petro, en entrevista con Telemundo.

Y agregó: “En Colombia, como en Brasil, se han encontrado, en la Amazonía, hechos que demuestran que había artistas hace 30.000 años (…) entonces estoy pensando en llevarle algo de eso, obviamente de imitación, porque acá un tonto presidente regaló el tesoro de Quimbaya a España”.

🇨🇴🇺🇸 | LO ÚLTIMO: Gustavo Petro, en entrevista para Telemundo, admite que su futuro depende del presidente Donald Trump. pic.twitter.com/spYpvNOGEg — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 9, 2026

Por ahora no hay fecha establecida para dicha reunión en Washington, pero se estima que será pronto para que hablen de cuestiones relacionadas a la lucha contra el narcotráfico, la erradicación de drogas y más que es la bandera de gobierno del presidente de los Estados Unidos.

Ver también: La historia de la chaqueta de Petro y la gorra de Benedetti que se robaron la atención en la Plaza de Bolívar

Al final, los beneficiados pueden ser los ciudadanos, puesto que mientras se mantenga una buena comunicación, las visas, el comercio, las exportaciones y demás se mantienen activas y eso es bueno para la economía.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.