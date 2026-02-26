Una situación de emergencia se presentó en zona rural del municipio de San Juan de Urabá, luego de que habitantes reportaran una expulsión de lodo, gases e incluso una columna de fuego que emergió desde el subsuelo, lo que inicialmente provocó temor por una posible erupción volcánica.

Sin embargo, las autoridades aclararon que el fenómeno no corresponde a un volcán activo como los tradicionales. De acuerdo con el reporte entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el evento estaría relacionado con un proceso geológico conocido como diapirismo, en el cual materiales blandos como arcillas y gases presurizados ascienden hacia la superficie debido a diferencias de presión en el terreno.

Expertos del Servicio Geológico Colombiano explicaron que este tipo de manifestaciones se produce cuando materiales profundos se desplazan desde zonas de mayor presión hacia capas superiores menos densas, lo que puede ocasionar grietas, expulsión de lodo y liberación de gases sin que exista magma involucrado.

“Con respecto a la erupción del volcán de lodo en San Juan de Urabá, desde el Servicio Geológico Colombiano aclaramos que los volcanes de lodo son estructuras diferentes a los volcanes magmáticos, y sus erupciones son muy pequeñas en comparación con estos últimos”, indicó el SGC.

🚨Erupción volcán de lodo en San Juan de Urabá De manera preliminar, las autoridades municipales informan que no se registran pérdidas humanas, ni personas lesionadas. Evento: Diapirismo (fenómeno geológico en el que lodo y gases, ascienden a la superficie por presión… pic.twitter.com/FbesjNIAqW — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) February 26, 2026

¿Qué ocurrió tras erupción del volcán y cuáles fueron las afectaciones?

El incidente se registró el miércoles 25 de febrero de 2026, en un sector cercano a la planta de tratamiento del acueducto municipal, zona donde existen viviendas e infraestructura sensible. Tras el evento, organismos de emergencia activaron protocolos preventivos.

El balance preliminar indica que no se reportaron personas heridas ni fallecidas, aunque sí se presentaron daños materiales. Entre las afectaciones confirmadas están el agrietamiento de una vía y problemas en un sistema de almacenamiento de agua. Como medida de precaución, tres viviendas cercanas al punto de emisión fueron evacuadas temporalmente mientras continúan los análisis técnicos del terreno.

Las autoridades locales, junto con bomberos y organismos de gestión del riesgo, mantienen monitoreo permanente debido a la posible liberación de gases y la inestabilidad del suelo en la zona.

#LOÚLTIMO | Volcán de lodo hizo erupción en Antioquia. La llamarada fue captada por personas que habitan en lugares cercanos. Todos los detalles 👉 https://t.co/gEsyyeHX9X pic.twitter.com/eOEXd0XfaW — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 26, 2026

Videos y preocupación de la comunidad

Imágenes difundidas en redes sociales muestran grietas en el terreno y material expulsado, lo que aumentó la alarma entre los habitantes. En algunos registros, pobladores señalaban que el suelo se encontraba “blando” y que las fisuras no existían antes del fenómeno, lo que coincide con los reportes técnicos preliminares.

Pese a la preocupación inicial, las autoridades insistieron en que no existen evidencias de actividad volcánica magmática, por lo que el riesgo de una erupción mayor es bajo. No obstante, el fenómeno seguirá bajo observación especializada para descartar nuevas emisiones o afectaciones adicionales.

#ATENCIÓN. Volcán de lodo hizo erupción en mpio/San Juan de Urabá (Antioquia) generando alarma entre la comunidad. Autoridades locales evalúan las posibles afectaciones mientras organismos de gestión del riesgo monitorean la zona; por el momento, el sector no cuenta con energía. pic.twitter.com/DRH5hYtpDk — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 26, 2026

