La actividad del volcán Puracé continúa provocando atención de las autoridades, luego de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmara la persistencia de sismos internos, emisiones de gases y varios episodios de ceniza volcánica, por lo que se mantiene la alerta Naranja.

Según el reporte oficial, en las últimas horas se han presentado movimientos sísmicos causados por el desplazamiento de gases y fluidos al interior del volcán. Estos eventos se han localizado justo debajo del cráter, a muy poca profundidad, y hacen parte del proceso natural de liberación de presión del sistema volcánico.

Emisiones de ceniza en el volcán Puracé

Durante este periodo se registraron tres emisiones de ceniza, que alcanzaron alturas de hasta 600 metros sobre la cima del volcán y se desplazaron hacia el noroccidente y occidente, de acuerdo con la dirección del viento. Estas columnas obligaron a emitir alertas preventivas a la Aeronáutica Civil, por posibles afectaciones a la navegación aérea.

El SGC también informó que continúa una actividad sísmica leve, relacionada con pequeñas fracturas en la roca, principalmente bajo los volcanes Puracé y Piocollo. Aunque estos movimientos no han sido fuertes, confirman que el sistema volcánico sigue activo.

A esto se suma la emisión constante de gases, especialmente dióxido de azufre, así como temperaturas elevadas en la zona del cráter, señales que indican que el volcán continúa liberando material caliente desde su interior.

En el volcán Curiquinga, los expertos siguen observando una salida permanente de gases a través de una grieta en el interior del cráter, sin que hasta ahora se haya detectado caída de ceniza.

En este domingo, les recordamos que el 🌋 volcán Puracé – cadena volcánica Los Coconucos permanece en estado de alerta Naranja 🔶. En las últimas horas, se han registrado tres emisiones de ceniza que alcanzaron alturas de hasta 600 metros sobre la cima del volcán. En el… pic.twitter.com/geM7Ip1F2C — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 21, 2025

Qué está pasando con el volcán Puracé

El SGC explicó que, aunque en algunos momentos la actividad puede disminuir, esto no significa que el volcán esté estable. Por esa razón, el cambio a alerta Amarilla solo se evaluará cuando exista un periodo prolongado de calma y estabilidad.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la población a no acercarse al cráter ni a las zonas cercanas, mantenerse informada por canales oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo.

