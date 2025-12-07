La actividad del volcán Puracé continúa bajo la lupa de los organismos de control, que mantienen la alerta naranja ante los cambios en los parámetros monitoreados en el Cauca.

En esta zona del macizo colombiano se han registrado comportamientos que revelan un sistema volcánico inestable, marcado por la presencia persistente de señales sísmicas relacionadas con el movimiento interno de fluidos.

¿Qué es lo que está pasando en el volcán Puracé?

A esto se suma la salida frecuente de gases y la expulsión de ceniza que, en distintas ocasiones, ha formado columnas que ascienden desde los 500 metros hasta más de un kilómetro sobre la cima del Puracé. Dentro de esos episodios se ha detectado tremor volcánico continuo, una vibración sostenida que suele acompañar el ascenso de fluidos y la emisión de material particulado.

La evidencia también se ha sentido en las comunidades cercanas. En veredas como Río Negro, en el corregimiento de Paletará, así como en sectores como Mina de Azufre, Agua Hirviendo y la vía a Totoró, habitantes han reportado olor fuerte a azufre y caída de ceniza fina. Incluso en el norte de Popayán se han percibido rastros de este material, señal de que el comportamiento del volcán tiene un radio de influencia más amplio de lo habitual.

¿Qué podría pasar si erupciona el volcán Puracé?

En paralelo a estos fenómenos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres difundió un mapa actualizado de zonas de amenaza que permite visualizar mejor qué sectores podrían verse afectados si la actividad escala. Ese documento deja claro el alcance potencial de una emergencia y muestra, de manera gráfica, los límites entre áreas de exposición alta, intermedia y baja.

#VolcánPuracé | Este es el mapa oficial de amenaza. Aquí te explicamos cuál es la zona recomendada para evacuación preventiva 👇 El área de operaciones A1, definida en el Plan Nacional de Preparación y Respuesta, abarca solo una parte de la zona en amenaza alta y está marcada… pic.twitter.com/LkiHaPw7bW — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) November 30, 2025

Precisamente por esa lectura técnica, el Comité Extraordinario de Manejo de Desastres recomendó la evacuación inmediata y preventiva del sector A1, catalogado como zona de amenaza alta. Allí residen alrededor de 70 personas. Sin embargo, la facultad para emitir una orden de desalojo recae únicamente en las autoridades locales, tal como establece la ley.

Aunque el comportamiento del volcán pueda presentar variaciones, las entidades insisten en que esas fluctuaciones no significan un retorno automático a la estabilidad. Para considerar un cambio hacia alerta amarilla se necesitan tendencias consistentes y sostenidas en el tiempo.

