Con la firma del Decreto 1311 de 2025, el Gobierno Nacional creó el Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+, un modelo de gobernanza que busca articular esfuerzos institucionales para asegurar derechos, prevenir violencias y atender de manera adecuada las necesidades de un grupo históricamente invisibilizado en Colombia.

El nuevo Sistema estará compuesto por una Comisión Intersectorial, un Comité Técnico y un Observatorio de Derechos, instancias que permitirán coordinar políticas públicas, monitorear avances y orientar decisiones con enfoque territorial y diferencial.

Según destacó el ministro de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián Silva, este paso representa un compromiso estatal con la dignidad humana:

“Reconocemos la riqueza de las diversidades humanas, las luchas que han sostenido por décadas y la urgencia de garantizar sus derechos sin excepciones. Este decreto es un compromiso firme con la igualdad real y con la dignidad de cada persona en Colombia”.

El Sistema trabajará de manera articulada entre los niveles nacional, territorial y comunitario. Su objetivo es claro: asegurar el goce efectivo de derechos, prevenir violencias y responder con pertinencia a las necesidades de una población diversa, que por años ha enfrentado discriminación estructural.

La apuesta del Gobierno es construir puentes entre Estado y ciudadanía sobre los principios de igualdad, solidaridad, reconocimiento de la diversidad y dignidad humana.

Con este nuevo modelo, todas las entidades del Gobierno Nacional deberán adelantar acciones que permitan avanzar hacia una Colombia más igualitaria, diversa y libre de discriminación. El Ministerio de Igualdad y Equidad liderará la implementación de políticas y coordinará la redistribución de esfuerzos institucionales.

Para cumplir estos propósitos, el Sistema contará con herramientas clave. La Comisión Intersectorial y el Comité Técnico coordinarán las políticas públicas, las rutas de atención y las acciones afirmativas dirigidas a la población LGBTIQ+.

A estas instancias se suma el Observatorio de Derechos, creado para recopilar y analizar información estratégica. Con datos confiables y lecturas desde los territorios, el Estado podrá orientar recursos y decisiones donde realmente se necesitan.

El Decreto incorpora, además, enfoques diferenciales y transversales que responden a una política moderna e inclusiva: derechos humanos, territorialidad, enfoque de género, interseccionalidad, étnico-racial, justicia ambiental y curso de vida. Esto reconoce que la igualdad no es uniforme, sino que debe adaptarse a contextos, regiones, edades e identidades diversas.

En esencia, el Sistema Nacional LGBTIQ+ nace para que nadie tenga que elegir entre su identidad y su seguridad, entre su orientación y sus oportunidades.

El Gobierno del Cambio reafirma así su compromiso por una Colombia inclusiva y equitativa, donde los derechos se ejerzan sin miedo y sin privilegios.

La invitación es a toda la sociedad —ciudadanía, organizaciones sociales, academia y sector privado— a sumarse a esta construcción colectiva. La igualdad es una tarea de país, un camino hacia el desarrollo y la paz social.

Con el Decreto 1311 de 2025, Colombia da un paso firme hacia una nación más justa y respetuosa de su diversidad.

