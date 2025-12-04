En medio de graves escándalos que la envuelven, Verónica Alcocer, exesposa del presidente Gustavo Petro, decidió romper su silencio. Aprovechando un comunicado de la compañía Sueca Saab donde se descarta su participación en la negociación de los aviones Gripen, la primera dama ha salido en defensa de su repudiado honor.

Desde su inclusión en la polémica, Alcocer ha mantenido una postura firme, expresando su molestia ante dichas acusaciones. A través de X, expresó su pesar: “Duele profundamente cuando la persecución y la calumnia intentan quebrar la verdad, la justicia y tu buen nombre”.

En medio de su reflexión, Alcocer también insistió en la necesidad de una concientización colectiva sobre el estado actual del discurso público en Colombia. Fue tajante en su afirmación de que el odio y la mentira son armas peligrosas que no deben infiltrarse en la convivencia nacional. “Necesitamos reconstruirnos desde el respeto, la empatía y la verdad”.

Necesitamos reconstruirnos desde el respeto, la empatía y verdad. https://t.co/WmmOMT83za pic.twitter.com/b1vpJWPBpE — Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) December 4, 2025

Sin embargo, causa sorpresa que esa cátedra que dio sobre redes sociales le pega directamente al presidente Gustavo Petro, quien es uno de los que más usa su cuenta de X y que ha sido señalado en reiteradas ocasiones de mentir, juzgar y usar un lenguaje de odio contra sus opositores. Curiosamente, el mensaje de la primera dama llega justo cuando el presidente dijo que ambos están separados desde hace años.

Por ejemplo, en 2024, el mandatario publicó una foto en medio del Día del Trabajo mostrando una gran movilización, pero los internautas lo pillaron y se dieron cuenta que la imagen era de una marcha en Pasto de 2021. También, ese mismo año, lamentó la muerte de la escritora Laura Restrepo, quien no murió y sus propios familiares mostraron la sorpresa por lo sucedido.

Las publicaciones del mandatario ya le han costado más de diez batallas perdidas en el Consejo de Estado. El jefe de Estado persiste en utilizar su cuenta de X para anunciar nombramientos, disputar la soberanía del país, reprender a sus funcionarios y reaccionar ante las denuncias en su contra.

Las controversias respecto a la primera dama, sin embargo, se enfocan principalmente en su estilo de vida en Estocolmo, Suecia. Las críticas sugieren un nivel de vida opulento, en contraposición a la imagen ‘humilde’ que el Gobierno Nacional intenta proyectar.

En respuesta a las acusaciones, el presidente Gustavo Petro no dudó en defender a su esposa: “Alcocer no vive en lujo, vive en 40 m2 y allí está mi hija menor. No vive sabroso”. Asimismo, enfatizó en la dificultad de vivir sabiendo que la madre de sus hijas tiene impedimentos para visitarlas debido a restricciones de gobiernos extranjeros.

No obstante, se suma a la defensa de Alcocer, las dificultades políticas y diplomáticas que enfrenta Petro. La situación se intensifica dándose que el gobierno de los Estados Unidos ha incluido al presidente Gustavo Petro en la lista Clinton, lo que ha acarreado complicaciones adicionales para su administración. Este hecho arroja una luz sombría sobre las decisiones gubernamentales, incluyendo la adquisición de equipamiento militar.

Ahora, la situación de Alcocer se torna el espejo de las dificultades que encara el Gobierno colombiano en términos de transparencia y relaciones públicas. El panorama político se convierte en un desafío para la administración Petro, enfrentándose continuamente a acusaciones sobre posibles irregularidades en la contratación estatal de alto valor.

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.