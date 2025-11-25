Desde las frías calles de Estocolmo, en Suecia, Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro, lleva acaparando la atención mediática por su ostentoso estilo de vida, rodeada de millonarios y en eventos exclusivos, como informa el portal sueco Expressen.

Precisamente, este medio de comunicación extranjero ha seguido de cerca a Alcocer y la ha fotografiado a la prominente primera dama paseando por las calles de Gamla Stan en compañía del empresario catalán-colombiano, Manuel Grau Pujadas, del que se sabe trabaja de cerca con el Gobierno Petro.

En las imágenes se ve cómo uno de los periodistas le pregunta a Alcocer si le concede una entrevista, ella dice que no y que la razón de ello es que no habla inglés, acto seguido decide escapar con prisa y salir rápidamente de la escena de los periodistas, que buscaban respuestas sobre su vida en Suecia y su posible regreso a Colombia.

Gustavo Petro fue incluido en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (SDN) el pasado 24 de octubre junto a su esposa. Esto surgió debido a señalamientos hechos por la administración Trump, acusándolo de permitir un incremento significativo en la producción de cocaína y no combatir decididamente a las organizaciones narcotraficantes en Colombia.

Esta situación de haberlos puestos en la exclusiva “lista negra” ha ocasionado que ambos tengan todos sus activos congelados, y se les prohíbe hacer negocios con entidades americanas, lo que mantiene a Alcocer en un serio problema para regresar a Colombia, ya que ninguna aerolínea comercial con bases de datos estadounidenses le vende tiquetes aéreos, lo que le impide salir de Suecia.

Desde Colombia, Alcocer ha recibido fuertes críticas por su ostentosa estancia en Suecia. La periodista y candidata presidencial Vicky Dávila evidenció su desconcierto en redes sociales sobre la situación de Alcocer, cuestionándose de dónde provienen los fondos para su lujoso modo de vida y si son recursos públicos derivados de su rol como primera dama.

En un intento de calmar la situación, el presidente Petro afirmó que su esposa aún cumple sus responsabilidades como madre de sus hijas. A pesar que su separación física, el matrimonio mantiene su legalidad y, según Petro, su esposa no ha recibido “ni un peso” de fondos públicos.

