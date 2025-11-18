El Gobierno colombiano, bajo la batuta de Gustavo Petro, ha firmado un millonario acuerdo por 16,5 billones de pesos colombianos (alrededor de 4.387 millones de dólares o 3.100 millones de euros) con la empresa sueca Saab a fin de adquirir 17 aviones cazas Gripen, los cuales están destinados a reemplazar a la vieja flota de aviones israelíes Kfir en servicio desde la década de 1980.

El contrato, dados a conocer durante la conmemoración de los 106 años de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Cali, significa una de las inversiones más elevadas en defensa aérea de Colombia en tiempos recientes. Incluye 15 aeronaves monoplaza Gripen E y dos biplaza Gripen F, junto con todo el equipo necesario para su operación.

El presidente Petro resaltó que esta compra es un acontecimiento histórico para el país y añadió que los aviones cuentan con “superioridad aérea con la más alta tecnología”, que fortalecerá la seguridad y defensa nacional. Además, señaló que la modernización de la FAC aportará innovación y modernidad y tendrá un impacto positivo en aspectos sociales y ambientales en Colombia, integrando proyectos de energía, agua y salud.

Al respecto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló en Blu Radio y se salió de casillas con una pregunta que le hicieron sobre las suspicacias que ha producido esta situación y todo lo que tiene que ver con la primera dama, Verónica Alcocer, quien en las últimas horas se reveló la vida de lujos que tiene en Suecia, país con el que se hizo la compra de aviones.

María Camila Orozco, panelista de la emisora, le hizo una consulta puntual que desató la furia del ministro: “¿Alguien comisionó por este contrato para aviones gripen?”.

A lo que Sánchez respondió con una visible incomodidad: “Me sorprende esas preguntas que hacen. ¿Cómo van a meter acá a la primera dama? Perdón, un segundo, que metan esa vaina y ahora si saben algo denúncielo. Acá están afectando el buen nombre de todos los que intervenimos, eso no es así. Si no me van a permitir hablar, hagamosló en otro entorno”.

En ese momento, Néstor Morales, director del programa, tuvo que intervenir y se mostró asombrado por la actitud del funcionario, que en otras oportunidades ha mostrado su compostura: “Entiendo que esté en un momento personal difícil. Me sorprende que usted un señor tan calmado esté tan iracible porque se le haga una pregunta natural. ¿Hay intermediario en el contrato de 4.000 millones de dólares de aviones para Colombia? Sé que está pasando por unos días difíciles”

A lo que el ministro, un poco más reflexivo, pidió perdón y contestó: “Es una pregunta legitima, pero ofensiva. Entiéndame que soy ser humano y si algo he optado es por total transparencia. Disculpen si en algún momento tal vez me emocioné, pero lo que he tratado de cultivar en mi vida es el honor y cuando se pone en duda eso, como ser humano puedo hablar no en el tono que es. Lo que invito a todos es a recuperar a nuestros menores”.

