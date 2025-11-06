El mandatario colombiano Gustavo Petro enfrenta nuevo recurso legal ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por presuntas irregularidades financieras y falsedad en documento público.

Abelardo de la Espriella denunció a Petro y pide juicio político por "traición a la patria"

La denuncia, que se suma a otra que anunció Abelardo de la Espriella por una presunta “traición a la patria”, fue radicada por Juan Carlos Portilla, según informó Caracol Radio.

Portilla mencionó que, en un formulario público de declaración de bienes del 11 de noviembre de 2024, Alcocer aún figura como su cónyuge o compañera permanente. Esta contradicción es el eje de la acusación por falsedad en documento público.

El señalamiento también se fundamentaría en las declaraciones públicas del jefe de Estado en las que aseguró, el pasado 26 de octubre de 2025, que está separado de Verónica Alcocer desde “hace años”.

#POLÍTICA El profesor y experto anticrimen financiero, Juan Carlos Portilla, radicó dos denuncias penales contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por los presuntos delitos de falsedad en documento público y lavado de… pic.twitter.com/qXvDtIeN1o — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 5, 2025

Denuncian a Gustavo Petro por posible lavado de activos

Por otra parte, Portilla solicitó la revisión de reportes bancarios y operaciones irregulares relacionadas con Petro, su esposa y otros allegados, tanto en Colombia como en el exterior por un aparente caso de lavado de activos.

Esta acusación estaría sustentada en la inclusión del presidente Petro y Alcocer en la Lista Clinton y en las contradicciones sobre su estado civil y patrimonio.

“Todos los colombianos merecemos saber la verdad: la corrupción pública es un flagelo que fractura la confianza ciudadana. Investigar estas presuntas conductas es un deber de la justicia para proteger el Estado de derecho y recuperar la decencia pública”, indicó Portilla, según la emisora.

