Durante este 5 de noviembre de 2025 marcó un punto crucial en el caso del asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Fue en esta fecha que la Fiscalía imputó a Juan Carlos Suárez Ortiz el delito de homicidio agravado ocurrido en la madrugada del 31 de octubre, cuando Bogotá celebra su tradicional noche de Halloween.

En el escenario judicial, uno de los puntos álgidos de este caso se dio cuando la Fiscalía solicitó que la audiencia de imputación se hiciera a puerta cerrada. La fiscal Heidy Milena Ruiz Sánchez argumentó que se debía “proteger la integridad de las pruebas y la seguridad de los testigos”, dada la naturaleza sensible del material que se expondría durante el proceso. Esta solicitud no fue bien recibida por Francisco Bernate.

Una vez concluida la audiencia, se conoció con más detalle lo sucedido durante la fatídica noche. Según el informe de Fiscalía, Jaime Esteban Moreno y un amigo se encontraban en el bar Before Club en Chapinero alrededor de las 3:25 a.m. del 31 de octubre. Cuando salían hacia un Oxxo cercano, Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años y con la cabeza pintada de rojo, atacó a Jaime Esteban dándole un puño en la espalda.

El suceso continuó hasta la esquina de la calle 64 con carrera 15 donde Suárez y otro hombre golpearon repetidamente a Jaime Esteban en la cara y el cuerpo. Luego de un agotador intento por salvar su vida, se confirmó el fallecimiento del estudiante a las 18:56 horas.

Ahora, después de que la Fiscalía describiera los hechos, el juez le preguntó a Juan Carlos Suárez si acepta los cargos, lo que dejó una respuesta contundente por parte del procesado: “No acepto cargos”, esto después de que pidiera 20 minutos para reunirse con su abogado defensor.

El juez suspendió la audiencia a petición de las partes y se reanudará este jueves, 6 de noviembre, a las 9 a. m. Se espera que este jueves se realice la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el acusado por el crimen de Jaime Esteban Moreno.

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.