La madrugada del 31 de octubre de 2025 se tiñó de luto tras el asesinato del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven de 20 años que desarrollaba su carrera en Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes. La macabra escena sucedió en las inmediaciones de la calle 64 con carrera 14-15 en Chapinero, Bogotá, luego de una fiesta de Halloween que terminó en tragedia.

Jaime Esteban estaba acompañado de un amigo cuando al salir del bar Before Club fueron salvajemente atacados por un grupo de individuos. Según los testimonios presentados a la Fiscalía, el primer golpe fue propinado por un individuo con rostro pintado de rojo y negro, sin camisa y con pantalón negro, cuyo puñetazo en la nuca obligó a Jaime a caer al suelo. En ese estado de indefensión, recibió una lluvia de patadas en el rostro, tórax y cráneo.

Ahora, Noticias RCN ha revelado el informe médico completo de Jaime Esteban Moreno, el cual “confirma un trauma craneoencefálico severo y múltiples politraumatismos, producto de una agresión brutal” indica el informe del Hospital de Chapinero, donde fue trasladado inicialmente el estudiante. La gravedad de las lesiones requirió su traslado al Hospital Simón Bolívar donde finalmente perdió la vida.

Según la evaluación inicial, el paciente manifestaba una hemorragia abundante, hinchazón alrededor de ambos ojos, múltiples lesiones visibles en la cabeza, sangrado en la cavidad oral y una dificultad respiratoria evidente. Estos hallazgos clínicos urgentes obligaron al equipo médico a trasladarlo sin demora al área de reanimación.

También, en el mismo informe divulgado por el citado noticiero se descarta la presencia de sustancias psicoativas en el organismo de Jaime Esteban, lo que concentró los esfuerzos médicos en estabilizar su condición, la cual era crítica en ese momento: “Llegó completamente insconsciente”, dice el reporte.

El testimonio del amigo del estudiante sirvió para armar el rompecabezas de lo sucedido. Según lo informado por El Tiempo, este relató a la Fiscalía General de la Nación que la agresión inició sin previa provocación ni discusión de por medio. El abogado de la familia, respaldó el testimonio y coincidió en que Jaime y sus amigos solo buscaban evitar confrontaciones.

Hasta el momento, tres individuos han sido capturados como presuntos agresores; Juan Carlos Suárez Ortiz, estudiante de la misma universidad; las extranjeras Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres, estas dos fueron liberadas horas después tras no encontrar pruebas contundentes para su judicialización, pese al material probatorio. La Policía no descarta más detenciones, pues busca al segundo agresor, que fue identificado como Ricardo González, un supuesto comerciante de perros en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá.

