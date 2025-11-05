La muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno, ocurrida el pasado 31 de octubre de 2025, que conmocionó a Bogotá y al país entero, sigue en proceso de investigación y las autoridades esperan capturar a un segundo implicado.

Se trata del sujeto que arrojó al suelo al estudiante de la Universidad de Los Andes, según se observa en un video publicado en redes sociales. El agresor fue identificado como Ricardo González.

De acuerdo con El Tiempo, el señalado vendía perros calientes en el centro de Bogotá. El día de la tragedia, el sujeto estaba disfrazado con orejas de conejo y un traje negro.

Además, en las grabaciones se observa a dos mujeres que fueron detenidas y posteriormente liberadas, ya que no se pudo establecer su participación activa en la paliza que le provocó la muerte a Moreno, pero se especula que una de ellas lo señaló para que lo agredieran.

El asesinato de Jaime Esteban Moreno NO puede quedar impune. Hoy unos padres lloran la partida de su hijo por unos desadaptados que lo agredieron hasta provocarle la muerte. Que haya justicia. A los responsables que les caiga todo el peso de la ley. pic.twitter.com/kJ2fM1EID6 — Papo Amin | Concejal de Bogotá (@papoaminCD) November 3, 2025

¿Dónde está Ricardo González, señalado por la muerte de Jaime Esteban Moreno?

Según la unidad investigativa del citado medio, las autoridades siguen una pista sobre el paradero del sujeto. En este sentido, se busca confirmar si el presunto implicado es oriundo de Cartagena.

Además, el rotativo dio a conocer que fuentes cercanas a la investigación aseguraron que el prófugo ya no se encuentra en la capital del país y le siguen el rastro para dar con su captura.

Lo que también se busca establecer es qué relación tiene este segundo agresor con Juan Carlos Suárez (capturado), a quien también se le observó participando en la golpiza que le dieron a Moreno y que le provocó un trauma craneoencefálico severo que causó la muerte.

#NoticiaW | W Radio conoció un nuevo video donde el cuarto implicado en la muerte de Jaime Esteban Moreno, Ricardo González, aparecería en un almacén del centro de Bogotá, horas antes de la tragedia. pic.twitter.com/wMlGcbqVbj — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 4, 2025

