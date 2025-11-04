La trágica muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, sigue conmocionando al país. El joven recibió una brutal golpiza que terminó causando su deceso en la noche del viernes 31 de octubre de 2025.

El suceso ocurrió después de una fiesta de disfraces en Chapinero, donde Moreno fue brutalmente agredido por un grupo de desconocidos, luego de que, al parecer, una joven vestida de azul lo señalara entre la multitud.

El joven fue trasladado en estado crítico a un centro asistencial, donde falleció horas después a causa de un severo trauma craneoencefálico, según confirmaron los reportes médicos. La ciudad quedó estremecida por la brutalidad del ataque, ocurrido en uno de sus barrios más concurridos y populares.

El contexto detrás de la tragedia permanece bajo investigación por parte de la Fiscalía General y la Policía Metropolitana de Bogotá. Un video obtenido por Caracol Televisión, grabado en el Before Club, se presenta como una pieza clave para esclarecer los hechos que precedieron al ataque.

De esta manera, se observa a una joven identificada como Kleidymar Paola Fernández, de nacionalidad venezolana, sentada en una acera muy cerca de un hombre disfrazado de conejo vestido de negro, quien es sospechoso de participar en la agresión.

Gesto previo de mujer que presenció mortal agresión a Jaime Esteban Moreno

Las autoridades analizan cuidadosamente las grabaciones para determinar qué pudo desencadenar el ataque; sin embargo, en una de las imágenes se ve lo que sería el malestar de Hernández quien hizo un gesto que podría ser determinador del lamentable desenlace.

#ATENTOS. Equipo jurídico de Before Club entregó video en el que se logra identificar al 2do agres*r de Jaime Esteban, el estudiante de la U de los Andes asesin*do el pasado 31OCT en Bogotá. El material fue puesto a disposición de las autoridades para agilizar en la investigación https://t.co/i8bv4HJO0D pic.twitter.com/J312nuZvfF — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 4, 2025

Las cámaras de seguridad del establecimiento muestran a la joven, aparentemente molesta, haciendo señales con sus manos. Ella es seguida por Juan Carlos Suárez, quien fue capturado por iniciar la golpiza a Moreno.

Suárez le pone la mano en la espalda, al parecer tratando de calmar a Hernández, según indicó La Kalle. Luego ella se sienta al lado del hombre disfrazado de conejo negro, quien fue identificado como Ricardo González, señalado de propinarle al estudiante el golpe más contundente.

Mientras la investigación avanza, Bogotá exige justicia. La ciudadanía espera que las instituciones aclaren lo ocurrido y garanticen que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.

Numerosos homenajes se han llevado a cabo en distintos puntos de la ciudad en memoria de Jaime Esteban Moreno, un estudiante brillante cuya vida fue arrebatada de forma repentina y cruel, dejando un profundo vacío y un duelo colectivo en toda la comunidad universitaria y bogotana.

