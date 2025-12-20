El Gobierno nacional entró de lleno en un momento decisivo con la radicación del decreto de emergencia económica, una medida que abre la puerta a cambios de alto impacto en el panorama fiscal del país.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Golpe que llegaría junto al 5×1.000 propuesto por el Gobierno: afectaría bolsillo de millones)

Así lo confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, al señalar que el documento ya fue firmado por todos los ministros, sellando el respaldo total del gabinete.

“Se hace con la estructura de ponerles impuestos a los más ricos y no como dice la oposición que es a la clase media”, dijo Benedetti.

Cuál es el decreto de emergencia económica de Petro

Según explicó el funcionario, el decreto incluye la imposición de nuevos impuestos a los sectores de mayores ingresos, una señal clara de que el Ejecutivo optó por una ruta fiscal contundente para enfrentar la coyuntura que motivó la declaratoria de emergencia.

La decisión anticipa tensiones políticas y económicas, en un contexto marcado por la expectativa de los mercados y la reacción de los sectores productivos, además de la misma oposición.

Benedetti dejó claro que el decreto ya superó el trámite interno más sensible —la firma completa del gabinete—, lo que permite su aplicación inmediata. Sin embargo, evitó profundizar en los detalles de las medidas tributarias, aumentando la expectativa sobre el alcance real de los ajustes que se vienen.

Con este paso, el Gobierno activa las facultades extraordinarias que le otorga la Constitución en estados de emergencia y asume el costo político de una decisión que impactará directamente a los mayores contribuyentes. Ahora, la atención se centra en el contenido final del decreto y en el debate que inevitablemente se abrirá sobre sus efectos en la economía y en el clima político del país.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.