El presidente Gustavo Petro anunció el martes 15 de abril, a través de un extenso mensaje en la red social X, su decisión de decretar una emergencia sanitaria y económica para enfrentar un brote de fiebre amarilla que, aunque limitado, ha encendido alarmas por su alta letalidad.

Con 74 casos confirmados y 32 muertes, lo que representa una tasa de mortalidad del 43,2 %, el mandatario busca actuar con rapidez para contener la enfermedad, que se originó en septiembre de 2024 en una zona rural montañosa del oriente de Tolima, detalla El País.

Petro dijo que solo dos hospitales en el país cuentan con la tecnología necesaria para tratar casos graves de fiebre amarilla, una enfermedad que, en poblaciones no vacunadas, puede tener una letalidad de hasta el 75 %. Para contrarrestar esta situación, anunció una campaña de vacunación masiva a nivel nacional, que incluirá a 18.000 escuelas rurales como centros de distribución.

En su mensaje se refirió a la necesidad de conseguir recursos para la atención del brote. Así, deja en evidencia que, como ha ocurrido en otras ocasiones, podría tomar medidas en materia tributaria para conseguir el dinero necesario para hacerle frente a la fiebre amarilla.

“Hay que tener recursos para asumir el problema rápido y con contundencia. Ya saldrán los mismos egoístas sociales, dueños de grandes fortunas, para intentar no perder un peso y negarse a ayudar a su sociedad. No vamos a ponerles atención. El incremento de la retefuente, entre otros recursos, se hará de manera diferencial. El empresariado productivo no lo hará, pero el empresariado rentístico sí”, afirmó.