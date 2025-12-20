María Claudia Tarazona, viuda del dirigente político Miguel Uribe Turbay, cuestionó con dureza la decisión del Centro Democrático de excluir de su consulta interna al padre de Miguel Uribe Londoño, una determinación que calificó como carente de sensibilidad humana y política, en medio de un proceso electoral marcado por tensiones internas y duelo familiar.

En diálogo con la revista Semana, Tarazona aseguró que la salida de Miguel Uribe Londoño del mecanismo interno del partido fue “indignante”, al considerar que no se tuvo en cuenta el dolor de una familia golpeada por la violencia. A su juicio, la decisión envió un mensaje equivocado al país y reflejó una falta de compasión en un contexto que exigía mesura y humanidad.

“No estoy de acuerdo. Me pareció muy doloroso. Fue indignante que el Centro Democrático hubiera expulsado al papá de Miguel. No tuvieron compasión”, indicó Tarazona en diálogo con la revista.

La viuda de Miguel Uribe Turbay explicó que la familia atraviesa un proceso complejo, en el que el duelo personal se mezcla con las dinámicas de la política nacional. Señaló que su prioridad está centrada en el bienestar de sus hijos, en especial de Alejandro, el menor, mientras intenta reconstruir la vida familiar luego del asesinato del dirigente, ocurrido durante un evento electoral.

¿Qué dijo María Claudia Tarazona sobre Miguel Uribe Londoño?

Durante la entrevista, Tarazona también se refirió al clima político que rodea al partido y a la necesidad de que los liderazgos actúen con responsabilidad. Enfatizó que la política no puede desligarse del componente humano y habló bien de Uribe Londoño.

“Me parece que es absolutamente respetable, lo hizo con altura y llevó con altura el nombre de Miguel. No tengo claros los detalles políticos de lo que sucedió. Lo que sí puedo decir abiertamente es que a un ser humano que está en duelo, que acaba de perder a su hijo y que está trabajando por mantener el nombre de su hijo en alto, no se le hace eso”, agregó la viuda.

Asimismo, recordó los gestos de apoyo que recibió tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, entre ellos el acompañamiento de figuras como Paloma Valencia, y recalcó que ese respaldo contrastó con la postura adoptada por sectores del partido frente a la exclusión del padre de Miguel.

Las declaraciones de Tarazona se producen en un momento de alta polarización política y de reorganización interna dentro del Centro Democrático, mientras avanzan las investigaciones judiciales por el crimen de Miguel Uribe Turbay y se redefine el panorama electoral con miras a las elecciones de 2026.

