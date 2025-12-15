Escrito por:

Durante su intervención, Paloma Valencia centró una parte de su discurso en Miguel Uribe Turbay, a quien recordó con palabras cargadas de emoción y simbolismo. La candidata aseguró que su asesinato marcó al país y dejó una huella profunda en quienes creen en la defensa de Colombia desde la política.

Sigue a PULZO en Discover

“Su asesinato es un dolor que nos queda a todos en el corazón. Desde que Miguel murió, estamos todos viviendo una película en blanco y negro, porque los colores se fueron desvaneciendo”, dijo Valencia, en uno de los momentos más sentidos de su discurso.

(Vea también: Paloma Valencia es la elegida de Álvaro Uribe y será la candidata del Centro Democrático)

Lee También

La senadora también habló directamente a la familia de Uribe Turbay y evocó a su hijo Alejandro, resaltando el compromiso de construir un país distinto para las nuevas generaciones.

“Los queremos y que todos los días que pienso en Amapola [su hija], pienso en Alejandro, el hijito de Miguel y en todos los niños colombianos y en el deber que tenemos de construir este país para que esos niños no vuelvan a presenciar jamás asesinatos de quienes hablan y defienden a Colombia”, afirmó.

Un mensaje espiritual y político de Paloma Valencia

En su intervención, Paloma Valencia agradeció a Dios, al partido y habló de su propósito de servir a Colombia. En medio de ese mensaje, hizo una invocación directa a Miguel Uribe Turbay, a quien mencionó como una guía moral para el futuro del país y del Centro Democrático.

“Miguel, desde el cielo ayúdanos para que saquemos adelante a este país, y a este partido, que es el tuyo”, expresó, arrancando aplausos entre los asistentes.

Una breve mención al padre de Miguel Uribe

Aunque el discurso estuvo marcado por constantes referencias a Miguel Uribe Turbay, el mensaje hacia su padre, Miguel Uribe Londoño, fue corto y puntual.

“Y el reconocimiento al doctor Miguel papá, que aquí lo queremos mucho también”, dijo Valencia, sin profundizar más en su figura.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.