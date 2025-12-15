La senadora Paloma Valencia salió vencedora en la encuesta interna del Centro Democrático para elegir a su candidato presidencial, superando a sus compañeras de bancada, María Fernanda Cabal y Paola Holguín.

Con este triunfo, Paloma Valencia será la representante del partido en las consultas presidenciales de marzo, con la esperanza de alcanzar la primera vuelta y hacer frente al líder de la oposición, Iván Cepeda.

(Vea también: ¿Centro Democrático haría alianza con Sergio Fajardo? Paloma Valencia responde)

La victoria de Paloma Valencia en la encuesta del Centro Democrático consolidó su liderazgo dentro del partido y la posicionó como una de las figuras más prominentes del espectro político de derecha y centroderecha.

A pesar de las diferencias políticas que suelen emerger dentro de las grandes colectividades, la senadora expresó su gratitud y compromiso hacia sus compañeras de partido, quienes, aunque no ganaron la consulta, anunciaron su respaldo total hacia su candidatura.

Este gesto de unidad refleja la fortaleza interna del Centro Democrático en un momento crucial para el futuro político del país.

Durante su discurso de aceptación, Paloma Valencia expresó su alegría y emoción por el apoyo recibido, pero también hizo un reconocimiento especial a las dos mujeres que la acompañaron en la contienda interna. Con humildad y gratitud, la senadora señaló que, aunque su nombre será el que se presente en las próximas consultas, esta candidatura no es solo suya.

“Hoy quiero decir algo y es que yo tengo esta candidatura y aparecerá mi nombre, pero esta candidatura tiene tres nombres y pertenece a tres mujeres: María Fernanda, Paola y yo. Ellas son parte estructurante de que yo pueda estar hoy aquí”, declaró Valencia entre aplausos.

En su emotivo mensaje, Valencia dirigió palabras de reconocimiento hacia María Fernanda Cabal, quien ha sido una figura clave dentro del partido.

“María Fernanda, mi leona, mi guerrera, no hay ningún otro animal más poderoso que tú en todas las selvas del planeta”, dijo con admiración.

La senadora resaltó la valentía, entrega y capacidad de Cabal, quien ha sido un pilar fundamental en el Centro Democrático. “Este partido no sería lo que es sin tu voz, sin tu carácter. María Fernanda, eres un orgullo para Colombia y para el Centro Democrático, y eres parte integral de mi corazón y de mi campaña, que también es la tuya”, afirmó.

Paloma Valencia le dedicó palabras a Paola Holguín

Valencia también extendió su agradecimiento a Paola Holguín, destacando su inteligencia y habilidad para construir equipos políticos.

“Con esta inteligencia, esa capacidad de estar en todas partes y de construir equipos políticos, eres una mujer extraordinaria, una mujer de la que me siento orgullosa todos los días. Paola, estoy dispuesta a votar por ti, y serás parte estructural de nuestro gobierno para recuperar Colombia”, expresó la senadora.

Este respaldo mutuo entre las tres figuras del Centro Democrático refleja un sentido de unidad y solidaridad dentro del partido, a pesar de la competencia interna. Con la mirada puesta en las consultas presidenciales de marzo, Paloma Valencia se presenta como una candidata fuerte y decidida, dispuesta a llevar adelante los ideales del Centro Democrático y hacer frente a los desafíos políticos que se avecinan.

