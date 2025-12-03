Este miércoles 3 de diciembre se adelantaba la sesión de control político al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al jefe de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, y al titular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Arturo Lemus, por los chats que relacionarían a estos funcionarios con alias ‘Calarcá’.

En medio del debate, hubo un acalorado momento entre la senadora Paloma Valencia e Iván Cepeda. En su intervención, el también precandidato presidencial se refirió a Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, como un “jefe paramilitar”.

“(Álvaro Uribe) no solamente fue objeto de una condena judicial. El primer expresidente en ser condenado en primera instancia, sino que ahora su hermano Santiago ha sido condenado a 28 años por criminal de lesa humanidad y gestor de grupos paramilitares. Es un jefe paramilitar hoy por hoy el señor Santiago Uribe”, empezó diciendo Cepeda en su intervención.

Sin embargo, el ambiente se puso álgido cuando agregó: “Y la obvia pregunta que debe asaltar a cualquiera, es si su hermano sabía de lo que pasaba en la Carolina, ¿Qué cree usted, senadora Valencia?”.