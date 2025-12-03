Este miércoles 3 de diciembre se adelantaba la sesión de control político al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al jefe de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, y al titular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Arturo Lemus, por los chats que relacionarían a estos funcionarios con alias ‘Calarcá’.
En medio del debate, hubo un acalorado momento entre la senadora Paloma Valencia e Iván Cepeda. En su intervención, el también precandidato presidencial se refirió a Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, como un “jefe paramilitar”.
“(Álvaro Uribe) no solamente fue objeto de una condena judicial. El primer expresidente en ser condenado en primera instancia, sino que ahora su hermano Santiago ha sido condenado a 28 años por criminal de lesa humanidad y gestor de grupos paramilitares. Es un jefe paramilitar hoy por hoy el señor Santiago Uribe”, empezó diciendo Cepeda en su intervención.
Sin embargo, el ambiente se puso álgido cuando agregó: “Y la obvia pregunta que debe asaltar a cualquiera, es si su hermano sabía de lo que pasaba en la Carolina, ¿Qué cree usted, senadora Valencia?”.
En ese momento, Cepeda fue interrumpido por la precandidata Paloma Valencia, quien le refutaba. Sin embargo, la frase que con más claridad se escuchó fue: “No me vaya a mandar a matar”.
Cepeda fue enfático en que buscaba terminar su argumento y ante las interrupciones, le decía a Valencia que se calmara.
Ante esto, la sesión tuvo que pausarse para retomar el orden en el recinto dadas las diferencias entre los senadores. Una vez volvieron las intervenciones, quien se pronunció al respecto fue María José Pizarro, quien rechazó las palabras de la senadora del Centro Democrático.
“Por favor, eso no se puede permitir en una democracia, acá no somos bandidos ni delincuentes, somos senadores y senadoras como usted (…) no aceptamos que se nos trate como delincuentes y matones de poca mota”, afirmó la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, en respuesta al pronunciamiento de la senadora Paloma Valencia.
