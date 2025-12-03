La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcia, negó que su cartera haya bloqueado el portal sueco que publicó información sobre la vida privada de Verónica Alcocer.

#Nación “Nosotros como Ministerio (TIC) no bloqueamos páginas web, no bloqueamos redes sociales y no somos los competentes para hacer este trabajo”, respuesta de la ministra de las TIC sobre el portal sueco que reveló la vida de Verónica Alcocer y a lo dicho por la representante… pic.twitter.com/uC5PvFPLWQ — Pulzo (@pulzo) December 3, 2025

Según la funcionaria: “Nosotros como Ministerio (TIC) no bloqueamos páginas web, no bloqueamos redes sociales y no somos los competentes para hacer este trabajo”, dejando claro que no se habría no se ordenó ningún bloqueo.

Por otra parte, la jefe de la cartera, frente a los señalamientos de la representante Katherine Miranda, afirmó que desconoce por qué la congresista atribuyó esa acción al Ministerio. Sin embargo, quedan bastantes dudas frente a esta censura al medio de comunicación europeo.

La ministra también explicó que la denuncia de que ese portal, el diario sueco Expressen, estaba presuntamente involucrado en estafas relacionadas con juegos de azar no provino del Ministerio, sino de Coljuegos, la entidad encargada de regular las actividades de suerte y azar en el país.

El caso tomó relevancia luego de que Expressen publicara un reportaje sobre el estilo de vida de la primera dama Verónica Alcocer durante su estadía en Suecia. Tras la divulgación del contenido, la representante a la Cámara Katherine Miranda denunció que el portal habría sido censurado en Colombia y señaló al Gobierno de Gustavo Petro como el responsable de esa presunta restricción.

Miranda expresó su preocupación al notar que, dos días después de publicarse el reportaje, el sitio europeo dejó de estar disponible en el país. Ante esto, la congresista elevó un derecho de petición al MinTIC para obtener una explicación sobre las aparentes limitaciones de acceso al portal de noticias.

En respuesta a esa solicitud, el Ministerio informó que el portal habría sido bloqueado el pasado 31 de octubre por una “clasificación asignada por Coljuegos por supuestos juegos ilegales”. No obstante, la fecha causó inquietudes adicionales, ya que, según Miranda, el reportaje sobre Alcocer fue publicado 15 días después del supuesto bloqueo, lo que abriría interrogantes sobre la coincidencia temporal.

Pese a las aclaraciones de la ministra Murcia, la situación continúa causando debate público sobre los procedimientos de bloqueo de páginas web en Colombia y sobre el rol de Coljuegos en la clasificación de sitios relacionados con juegos de azar. Por ahora, no hay confirmación de acciones del Gobierno para restringir el acceso al medio europeo más allá de la información aportada por la entidad reguladora.

