La más reciente medición de Invamer, organizada por Noticias Caracol y Blu Radio, reordenó por completo el mapa electoral y dejó un dato que, de confirmarse en las urnas, marcaría un giro profundo en la carrera presidencial: Iván Cepeda lidera la intención de voto tanto en primera como en segunda vuelta, escenario que pone a la izquierda con una ventaja adelantada rumbo al 2026.

(Vea también: Cepeda estaría en diálogos con Barreras y ficha de Santos; buscan alianza para elecciones)

El sondeo plantea que el senador del Pacto Histórico sería hoy el aspirante con mayor opción de llegar a la Casa de Nariño, un resultado que, leído en clave política, abriría la puerta a una continuidad del proyecto progresista en el poder.

El dato cae en medio de un ambiente político crispado y con la oposición, redoblando sus esfuerzos por frenar un eventual segundo ciclo de Gobierno de izquierda. Sin embargo, la encuesta sugiere que, al menos hoy, la ventaja estaría del lado del progresismo.

Con el arranque oficial de la campaña cada vez más cerca, el resultado de Invamer mete presión y reconfigura estrategias en todos los frentes, en un escenario donde Iván Cepeda aparece como el protagonista inesperado de la contienda presidencial de 2026, compitiendo con Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo en una eventual primera vuelta.

Así sería la primera vuelta y la segunda vuelta en Colombia

En un escenario de primera vuelta, Invamer señala que Cepeda obtendría 45,6 %, una ventaja amplia frente a sus rivales más cercanos. Abelardo de la Espriella aparece con 25,6 %, mientras Sergio Fajardo registra 24,9 %, lo que confirma una contienda en la que la derecha llega dividida y el centro sigue sin repuntar.

La brecha se amplía en segunda vuelta. De acuerdo con la encuesta, Cepeda alcanzaría 59,1 %, frente al 36,2 % de De la Espriella, lo que proyecta una ventaja suficiente para consolidar un triunfo cómodo si la elección fuera hoy.

Los números de Invamer, por sí solos, empiezan a moldear el panorama electoral y sugieren una tendencia que, al menos por ahora, parece difícil de revertir, aunque todo hace parte de un futuro hipotético.

