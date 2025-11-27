Un comentario de Vicky Dávila volvió a mover la conversación política en plena temporada preelectoral. La periodista lanzó una advertencia sobre los posibles escenarios de segunda vuelta y mencionó directamente al abogado Abelardo de la Espriella y al senador Iván Cepeda, figuras que hoy provocan fuertes divisiones en la opinión pública.

(Vea también: “Está escondido”: Vicky Dávila casa pelea con De la Espriella, por preguntas que no le respondió)

En su mensaje, Dávila aseguró que De la Espriella “pierde en segunda vuelta, en todas las encuestas”, y sostuvo que ese dato explica por qué —según ella— el petrismo vería con buenos ojos que el abogado avanzara a esa instancia.

Vicky Dávila advierte sobre posible victoria de Iván Cepeda

La periodista insistió en que el escenario sería aún más complejo si ambos, Cepeda y De la Espriella, terminaran enfrentados directamente en segunda vuelta presidencial. En ese caso, afirmó, “gana Cepeda”, y pidió que “los colombianos tengan claro” ese panorama.

Cómo podemos recuperar la seguridad y atender a más de 16 millones de pobres en el país. Cuál es el papel de la Fiscal de Petro en el escándalo de los archivos secretos de Calarcá, revelado por Ricardo Calderón en Noticias Caracol. ¿Y la unión con quién?. Iván Cepeda, un Peligro… pic.twitter.com/enmDOsbrDi — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 27, 2025

“Cepeda y Abelardo compiten en segunda vuelta, gana Cepeda, y eso lo tienen que tener claro los colombianos”, añadió.

El mensaje provocó una ola de reacciones en redes: algunos usuarios respaldaron la preocupación expresada por Dávila, mientras otros señalaron que sus palabras buscan influir en la contienda y alimentar temores políticos.

