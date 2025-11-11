La lucha de poder entre los precandidatos de derecha Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella amenaza la consolidación de un bloque opositor contra el presidente Gustavo Petro de cara a las elecciones 2026. Las fricciones entre Dávila y De la Espriella, figuras destacadas de la derecha que no hace parte del Centro Democrático, reflejan la fractura interna en este sector, complicando aun más la consolidación de una oposición fuerte.

(Vea también: Maduro dice que Vicky es su “candidata” en Colombia y ella lo frena en seco: “Narcodictador”)

Las recientes pérdidas en el equipo de Vicky Dávila, en particular de su gerente de campaña y jefe de debate, han debilitado su candidatura y plantean aún más incertidumbre sobre la capacidad del sector de la derecha de establecer un candidato único y sólido para competir contra la izquierda.

A pesar de los numerosos desafíos a los que se enfrenta la derecha, persisten los esfuerzos de acercamiento entre las facciones para establecer un frente unificado. Sin embargo, el impacto de la pelea personal entre Dávila y De la Espriella podría profundizar aún más las divisiones y dispersar los apoyos.

De hecho, durante este martes, Vicky Dávila volvió a contraatacar por su silencio a Abelardo de la Espriella, después de preguntarle por supuestas relaciones con los hermanos Daniel y Andrea Peñarredonda, con probados vínculos con Alex Saab, vinculado al régimen de Maduro en Venezuela.

“Aquí queda la constancia de que el candidato Abelardo de la Espriella no quiso contestar mis preguntas. ¿Por qué? Hoy es 11 de noviembre de 2025, guarden este trino. Vendrán más preguntas. Quién busca ser presidente debe ser diáfano y más transparente que el agua, la sociedad lo debe exigir resistencia moral”, dijo Dávila.

Aquí queda la constancia de que el candidato Abelardo de la Espriella no quiso contestar mis preguntas. ¿Por qué? Hoy es 11 de noviembre de 2025, guarden este trino. Vendrán más preguntas. Quién busca ser presidente debe ser DIÁFANO y más TRANSPARENTE que el agua, la sociedad lo… https://t.co/JT7UkNVOqE — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 11, 2025

Aunque De la Espriella no la mencionó directamente, si contestó los ataques que ha recibido últimamente y señaló a sus competidores: “Desde siempre he escuchado que la política saca lo peor del ser humano. Soy la prueba viviente de lo contrario”.

