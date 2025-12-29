Barreras afirmó que dará la pelea para quedarse con la consulta del Frente Amplio y vencer a Iván Cepeda, pese a que las encuestas no lo favorecen en este momento. Así lo expresó en declaraciones recogidas por Caracol Radio, en medio del avance del calendario electoral rumbo a las elecciones presidenciales.

Barreras confirmó que participará en la consulta del próximo 8 de marzo, fecha en la que los precandidatos buscarán el respaldo ciudadano para obtener el cupo a la contienda presidencial del 31 de mayo.

Iván Cepeda lidera las encuestas para elecciones presidenciales

De acuerdo con una medición divulgada por Caracol Radio, Iván Cepeda encabeza la intención de voto entre los precandidatos presidenciales, con 30,7 %, equivalente a 3.533 votos de la muestra. En segundo lugar aparece Abelardo de la Espriella con 16,2 %, seguido del voto en blanco con 11,8 %, Sergio Fajardo y, finalmente, Roy Barreras, quien registra 6 %, con 697 votos.

El mismo sondeo evaluó un escenario específico de consulta entre Iván Cepeda y Roy Barreras dentro del Frente Amplio. Allí, Cepeda volvería a imponerse con 47,9 % de la intención de voto. Sin embargo, el exembajador en Reino Unido dice que dará pelea.

Esta es la encuesta que publicó Caracol Radio:

Encuesta Presidencial 2025 Consolidado by caracoldaniela7

Ante las cifras, Roy Barreras reconoció el crecimiento político que ha tenido Iván Cepeda en los últimos meses, aunque insistió en que el escenario aún está abierto y que confía en poder imponerse en las urnas.

Para Barreras, la consulta del Frente Amplio será determinante y representa una oportunidad para consolidar su candidatura y entrar de lleno en la disputa presidencial.

