El Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, desató controversia al expresar su desacuerdo con la aspiración presidencial de su hermano mayor, Juan Manuel Galán, precandidato por la coalición La Gran Consulta. En una entrevista con la revista Cambio, publicada el 28 de diciembre de 2025, el mandatario de la capital hizo hincapié en su promesa a la ciudad de “gobernar para todos, sin distinción y sin favores”.

“No sería ético favorecer a mi hermano. No es conveniente”, afirmó Galán en su diálogo con Cambio. Carlos Fernando ha defendido su autonomía como alcalde, insistiendo en su obligación de mantenerse al margen de la política partidista y desestimando las aspiraciones de su hermano.

La candidatura de Juan Manuel, respaldada por reconocidas figuras políticas como Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia, ha provocado diversos comentarios, en especial por su vínculo con el actual alcalde Bogotano.

La respuesta de Juan Manuel Galán no tardó en hacerse escuchar. En su cuenta de X (previamente Twitter), el precandidato presidencial manifestó: “Respeto la opinión de Carlos Fernando Galán y entiendo el cuidado que debe tener quien ejerce un cargo público. Mi actuación política ha sido y seguirá siendo independiente, transparente y dentro de la ley”, reseña Pulzo.com. Afirmó, además, que su interés radica en los debates de ideas en torno al futuro del país, no en confrontaciones familiares.

En esa discusión también se metió Claudia López, quien sorpresivamente criticó a los hermanos Galán y a la gestión del alcalde: “Traducción de los nuevos Caín y Abel: “No es conveniente que la candidatura de mi hermano en 2026 afecte la mía en 2030. Por eso distribuí el clientelismo de la Alcaldía hoy para no afectar la de él pero privilegiar la de mis candidatos del Nuevo Liberalismo al Congreso” No es una inocentada sino la descripción que explica la realidad bogotana hoy. Mientas la ciudadanía reclama que le cumplan que podría caminar más segura y ordenada, Carlos Fernando se dedica a proteger sus aspiraciones de las de su hermano, y Juan Manuel a ser telonero del uribismo. ¿Y Bogotá? Mal gracias, para Bogotá no alcanza el tiempo”.

Al respecto de toda esta controversia, el propio Galán volvió a hablar sobre lo que sucedió y dio su opinión sobre las declaraciones de Claudia López: “Ella decidió titular por ese lado, ya lo había mencionado antes. No voy a insistir en eso, es mi posición personal que para mi es acorde con lo que aprendí en el Nuevo Liberalismo. Él y cualquier otro ciudadano tiene derecho a participar. No me voy a meter en política, ya sobre lo que digan otros tratando de pescar en río revuelto tratando de armar un rollo y como aprovecha, depronto deberían mirarse al espejo para pronunciar palabras como las de ayer”.

En cuanto a su relación con el hermano, el alcalde manifestó que ya han tenido situaciones similares en el pasado que no escala al nivel personal: “Opiniones como la que expresé, la puedo expresar y hemos tenido opiniones en el pasado y eso no ha afectado nuestra relación. Es normal y yo creo que es sano expresar cuando hay diferencias”.

