Cuatro turistas protagonizaron un insólito hecho luego de que la camioneta en la que se movilizaban cayera a un abismo de cerca de 20 metros en el cañón del Sogamoso, en Santander. El accidente ocurrió cuando el grupo se detuvo en la vía para apreciar el paisaje y tomarse algunas fotografías.

El vehículo, una camioneta blanca que se desplazaba desde Girón con destino a Zapatoca, quedó sin ocupantes en su interior al momento del hecho. Minutos después, el automotor se desplazó sin control y terminó rodando por el abismo, en un tramo donde recientemente se habían realizado trabajos de mejoramiento vial.

Según explicó el capitán José Caballero Julio, de la Policía de Carreteras de Santander, el incidente se habría producido porque el conductor no activó el freno de mano antes de descender del vehículo, lo que permitió que este comenzara a moverse hasta precipitarse al vacío.

Las imágenes del lugar evidencian que la camioneta quedó completamente destruida, sin embargo, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales.

El hecho habría ocurrido el pasado 26 de diciembre, pero solo fue reportado de manera oficial en las últimas horas, cuando se solicitó apoyo para retirar el vehículo del fondo del cañón. Para esta labor fue necesario el uso de dos grúas de gran capacidad, con las que finalmente se logró sacar el automotor y restablecer la normalidad en la vía.

