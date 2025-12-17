La situación que ocurrió en la madrugada del pasado domingo, 14 de diciembre, sigue siendo bastante lamentable, pues pasan las horas y los familiares de los jóvenes fallecidos aún no entienden por qué pasó lo que pasó en las carreteras de Antioquia.

Y es que cabe recordar que esta situación dejó un saldo de 16 jóvenes sin vida, además del conductor del bus, siendo una de las peores tragedias en las carreteras de todo el año.

De hecho, siguen los homenajes y despedidas, pero recientemente hubo una en la que se presentó un llamado a lista, tal como en el salón de clases del colegio, dejando uno de los momentos más dolorosos y tristes desde que ocurrió la situación.

Este fue el homenaje y la despedida que se llevó a cabo en Bello, de donde eran todos los jóvenes que fallecieron:

Cuando mencionaban el nombre de cada estudiante, las personas simplemente respondían con “hasta siempre” al tiempo que levantaban la vela. Sin embargo, lo más fuerte es que cada vez que mencionan un nombre, los familiares y allegados de cada alumno lloran desconsoladamente, recordando que eran muy jóvenes, que estaban recién graduados del colegio y que tenían toda su vida por delante.

Por lo pronto, siguen las investigaciones para determinar qué causó el accidente, pues se siguen manejando distintas hipótesis, pero la que más coge fuerza es la falla mecánica, ya que tal como han dicho los sobrevivientes, el bus paró varias veces a lo largo del camino porque tenía problemas. Sin embargo, desde la empresa aseguran que estaba en perfectas condiciones y por eso no conciben que eso haya pasado.

Otra hipótesis que se maneja es exceso de velocidad o micro sueño por parte del conductor, que habría ocasionado que se saliera de la vía justo a donde había un acantilado.

