Un grave accidente de tránsito volvió a encender las alarmas en las carreteras del país durante la madrugada de este miércoles 17 de diciembre, luego de que un bus intermunicipal se saliera de la vía y cayera a un abismo en una zona rural del oriente colombiano.

(Vea también: “Una distracción”: autoridades dieron nueva teoría del accidente de bus escolar en Antioquia)

El siniestro involucró a un vehículo de la empresa Copetrán, que cubría la ruta entre Cúcuta y el departamento de Arauca.

De acuerdo con los primeros reportes entregados por las autoridades, el accidente ocurrió en el corregimiento de San Bernardo, un sector ubicado en una zona limítrofe entre los departamentos de Norte de Santander y Arauca. En ese punto, caracterizado por su geografía montañosa y áreas boscosas, el bus perdió el control y rodó varios metros hasta quedar atrapado en medio de la vegetación.

Imágenes difundidas en redes luego de la emergencia muestran la magnitud del hecho: el vehículo quedó completamente fuera de la carretera, entre árboles y maleza, con evidentes daños estructurales.

Acá, un video que muestra cómo algunas personas llegaron al lugar para tratar de ayudar a los pasajeros que se transportaban en el bus:

Se conocen las primeras imágenes del rescate tras el accidente del bus de Copetran (interno 1516) en la Ruta de la Soberanía.

Los heridos ya fueron trasladados a centros asistenciales.

De manera extraoficial, se habla de una posible persona fallecida. pic.twitter.com/xHHGgdPewN — Dolly Xiomara Niño (@DOLLYXIOMARA) December 17, 2025

En las grabaciones se observa el ambiente de tensión y desesperación que se vivió en el lugar, mientras se intentaba auxiliar a los afectados. En uno de los videos, incluso, se escucha de fondo el llanto de un bebé, lo que evidencia la angustia de los momentos posteriores al siniestro.

Las primeras informaciones indican que el siniestro dejó, hasta el momento, ocho personas heridas y una víctima mortal, cuya identidad aún no ha sido establecida, recogió El Tiempo.

Por ahora se desconocen las causas exactas del accidente. Sin embargo, dentro de las hipótesis preliminares que se manejan se encuentran una posible falla mecánica del vehículo o un microsueño del conductor, aunque estas versiones deberán ser confirmadas con las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, la empresa Copetrán no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido, mientras se espera un reporte más detallado por parte de las autoridades de tránsito y transporte.

Acá, más imágenes de lo sucedido:

#NortedeSantander l Un pasajero muerto y seis más heridos es el saldo inicial del accidente de un bus de Copetran que cayó a un abismo en la vía La Soberanía, entre Norte de Santander y Arauca. El automotor había salido de Bucaramanga y se desconocen las causas del siniestro. pic.twitter.com/5CZfHuHR89 — Metropolitano Noticias (@metropolitano_X) December 17, 2025

Un bus de la empresa Copetran, identificado con el interno 1516 y que realizaba la ruta Bucaramanga–Arauca, se salió de la carretera en la Ruta de la Soberanía durante la madrugada de este miércoles. pic.twitter.com/JtkF8FjG13 — Denuncias Ciudadanas Bucaramanga (@DC_Bucaramanga) December 17, 2025

Otro accidente de bus dejó 17 personas muertas en Antioquia

Este nuevo siniestro ocurre pocos días después de una de las tragedias viales más dolorosas registradas recientemente en Colombia. En Antioquia, un bus que transportaba estudiantes se fue al abismo, dejando como saldo la muerte de 16 jóvenes y el conductor del vehículo.

Ese hecho, que conmocionó al país, reavivó el debate sobre el estado de las carreteras, el mantenimiento de los vehículos de transporte público y las condiciones en las que se hacen algunos trayectos intermunicipales.

Las autoridades han insistido en la importancia de fortalecer los controles técnicos y las medidas de prevención para evitar que este tipo de tragedias se repitan.

El accidente ocurrido en la vía entre Cúcuta y Arauca vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de reforzar la seguridad vial en corredores estratégicos del país, así como de garantizar que los vehículos que prestan servicio de transporte cumplan con todas las condiciones necesarias para proteger la vida de los pasajeros.

