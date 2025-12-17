En la mañana de este miércoles 17 de diciembre, un bus de la empresa Copetrán, muy conocida en la región de Santander, sufrió un serio accidente mientras establecía su ruta habitual desde Bucaramanga hacia Arauca. El lamentable evento tuvo lugar en el corregimiento de San Bernardo, enclavado en el límite entre los departamentos de Norte de Santander y Arauca, de acuerdo a lo comunicado por las autoridades en informes iniciales.

El bus rodó por un abismo por varios metros, poniendo un sombrío punto final a su recorrido en el interior de un bosque y una zona selvática de muy difícil acceso. Fotografías difundidas desde el lugar del incidente exhiben cómo el autobús quedó en una posición arriesgada, hundido en la densa vegetación, circunstancia que representó un desafío mayor para las tareas de rescate iniciales.

Lo que se sabe es que el incidente se presentó debido principalmente al estado precario del terreno, con pendientes demasiado marcadas y la notoria ausencia de señalización adecuada en varios tramos de estas rutas, sobre todo para un vehículo del tamaño de un bus como estos.

Por ahora, el reporte preliminar indica que hay una persona muerta y al menos siete personas heridas, en medio de los más de 20 pasajeros que iban a bordo del vehículo de transporte municipal. Los equipos de rescate, compuestos por bomberos, Policía Nacional y unidades de salud locales, acudieron prontamente a la zona del accidente para atender la urgencia. Las labores de rescate se enfocaron inicialmente en la extraer a los heridos del bus volcado con sumo cuidado, trasladarlos a centros de salud cercanos y finalmente en el levantamiento del cuerpo de la persona que desafortunadamente perdió la vida.

🚨 #ULTIMAHORA | Un bus de Copetran (interno 1516), que cubría la ruta Bucaramanga–Arauca, se salió de la vía en la Ruta de la Soberanía durante la madrugada de este miércoles pic.twitter.com/Zs741Wq1bA — Dolly Xiomara Niño (@DOLLYXIOMARA) December 17, 2025

Las causas del accidente aún son una incógnita. Sin embargo, las hipótesis preliminares apuntan a una falla mecánica en el bus, posiblemente relacionada con el estado de las vías que transitaba o con deficiencias en su mantenimiento. De igual manera, no se descarta que el conductor del vehículo haya tenido un microsueño, pero todo es materia de indagación.

#NortedeSantander l Un pasajero muerto y seis más heridos es el saldo inicial del accidente de un bus de Copetran que cayó a un abismo en la vía La Soberanía, entre Norte de Santander y Arauca. El automotor había salido de Bucaramanga y se desconocen las causas del siniestro. pic.twitter.com/5CZfHuHR89 — Metropolitano Noticias (@metropolitano_X) December 17, 2025

Precisamente, hace un mes, el 16 de diciembre, otro bus de Copetrán en la vía Manizales-Bogotá, el cual también rodó por un abismo con 20 pasajeros abordo. Además, este incidente se suma al de los estudiantes que murieron en el accidente entre Remedios y Tolú, donde fallecieron varios alumnos de un colegio que celebraran su grado de 11 con una excursión.

