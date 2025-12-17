Mario Hernández, reconocido empresario textil colombiano, confirmó que aspirará al Senado en las elecciones que se llevarán a cabo en marzo de 2026.

Esto, un día después de que envió un video al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el que manifestó su respaldo político y su interés en integrar la lista al Senado del Centro Democrático.

En el mensaje inicial, de menos de veinte segundos, Hernández expresó que está “listo para ayudarle” y propuso ocupar un lugar posterior al número 25 de la lista, sugiriendo los puestos 26 o 27, con el argumento de que su presencia podría aportar votos al partido.

La propuesta se conoció después de que el Centro Democrático hiciera pública su lista cerrada de los primeros 25 candidatos al Senado, en la cual Álvaro Uribe aparece ubicado en el puesto número 25.

El partido explicó que su inclusión busca aprovechar su liderazgo, visibilidad y respaldo electoral para fortalecer el resultado general de la colectividad, ya que en este tipo de listas los ciudadanos votan por el partido y no por candidatos individuales.

La nómina al Senado es encabezada por Andrés Forero e incluye figuras como Rafael Nieto, Claudia Margarita Zuleta y Hernán Cadavid, además de otros líderes con representación regional.

El Centro Democrático señaló que el proceso de selección fue abierto y destacó la unidad del partido en torno a principios comunes.

Junto con la lista, la colectividad presentó sus principales propuestas para el periodo 2026-2030, enfocadas en seguridad, reactivación económica, generación de empleo, educación, salud, reducción de la burocracia estatal y fortalecimiento de la inversión y la seguridad jurídica.

