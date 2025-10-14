Así como Álvaro Uribe Vélez, Mario Hernández también pasó por una clínica sin que nadie lo supiera. Fue el mismo empresario el que publicó en sus redes sociales que durante cinco días estuvo en una clínica “por una infección”, sin dar mayores detalles.

Por tal razón, él tuvo que estar fuera de su querida fábrica durante 12 días y aunque no mostró nada de ese proceso, sí dejó ver el recibimiento que le hicieron al volver.

La gran mayoría de los empleados le hicieron un pasillo y lo recibieron con sonoros aplausos. Fue tal la emoción que Mario Hernández soltó una lágrima, pero era más la felicidad por el recibimiento de las personas que lo han convertido a él en uno de los empresarios más exitosos.

La persona que lideró este recibimiento fue Lorenzo, su hijo y quien está en la actualidad en la cabeza de la empresa. De hecho, con micrófono en mano, Lorenzo Hernández decía: “Don Mario es el principio y el fin de todo. Es la inspiración, es nuestra guía. Es la luz”.

Mario Hernández también agarró el micrófono y dijo con una voz fuerte: “Muchas gracias a todos. Aquí estaremos siempre. Vamos para adelante, vamos a trabajar. Y ahí está Lorenzo que nos hace la segunda. Muchas gracias”.

Este es el video del emotivo recibimiento al empresario colombiano en su fábrica en Bogotá:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mario Hernández Zambrano 🦋 (@mariohernandezzambrano)

