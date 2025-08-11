El Congreso de la República acoge hoy la cámara ardiente del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, cuya muerte fue confirmada tras dos meses de incertidumbre luego de un atentado sufrido durante un evento político en un parque del barrio Modelia, en Bogotá.

La Fundación Santa Fe, donde el político fue atendido, emitió un comunicado en las últimas horas informando que su estado de salud se deterioró hasta una “condición crítica” debido a una hemorragia en el sistema nervioso central, que finalmente le costó la vida.

Entre las figuras que llegaron al Congreso para rendir homenaje al senador se encontraba el reconocido empresario Mario Hernández, quien visiblemente conmovido expresó su dolor por la pérdida de quien consideraba un gran amigo.

“Muy difícil que Miguelito, mi gran amigo, se hubiera ido. El mensaje es que unamos el país”, afirmó Hernández, haciendo un llamado a la reconciliación en un momento de profunda tristeza para la nación.

El empresario también aprovechó para reflexionar sobre el clima de polarización que atraviesa Colombia. “Hay que cambiar el discurso. Estamos separando a la gente y todos somos iguales”, señaló, instando a los líderes y ciudadanos a trabajar por la unidad y el entendimiento común.

#MinutoAMinuto | El empresario Mario Hernández llegó al Congreso de la República para participar de la velación en cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay. “Hay que cambiar el discurso, todos somos iguales, no hay partidos”, dijo. pic.twitter.com/kUDq85QBVZ — La FM (@lafm) August 11, 2025

La muerte de Uribe Turbay, una figura destacada en la política colombiana, ha generado una ola de reacciones y condolencias, mientras el país reflexiona sobre las consecuencias de la violencia y la necesidad de construir un futuro más cohesionado.

Cámara ardiente para rendir homenaje a Miguel Uribe

Las mesas directivas del Senado de la República y la Cámara de Representantes indicaron que se rendirán honores póstumos mediante una ceremonia instalada en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional a partir de la fecha, hasta el miércoles 13 de agosto.

Serán tres días en los que el órgano legislativo será epicentro de los homenajes que se hagan al congresista del Centro Democrático.

