El injusto andar de la muerte volvió a golpear la política colombiana, marcando el final de la lucha por la vida que durante dos meses libró el senador y precandidato presidencial del partido Centro Democrático Miguel Uribe Turbay. Víctima de un atentado atroz ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá, finalmente perdió la batalla en la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde se encontraba internado desde el incidente.

El crimen, que sacudió a Colombia en sus cimientos y desató una ola de reacciones a nivel nacional, tuvo lugar mientras Uribe Turbay participaba en un mitin político en su aspiración a la presidencia para las elecciones del 2026. Según informó la clínica, el senador falleció a la 1:56 a.m. del 11 de agosto de 2025, tras varias intervenciones quirúrgicas y condición crítica de salud, poniendo fin a días de zozobra y esperanza para la nación.

Durante tanto, en el parque El Golfito de Modelia, lugar del atentado, la comunidad ha levantado un improvisado altar como último tributo, con una virgen, velas y flores, recordando que la memoria de Uribe perdurará.

Precisamente, a raíz de su muerte se ha revivido la entrevista que María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, dio a Los Informantes. En dicho reporte contó lo que vivió cuando la condición médica del senador se agravó y le manifestaron que era cuestión de horas para la muerte del precandidato. Ella, en ese momento, decidió hacerles una petición a sus hijas y a Alejandro, el pequeño hijo que dejó en vida el miembro del Centro Democrático.

Todo tenía que ver con un mensaje de las pequeñas y el menor para Miguel Uribe y poderse despedir de él. Ella, según cuenta, ingresó a la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe y vivió un momento desgarrador con su esposo.

“A mi me dijeron ‘es cuestión de horas’. Les dije: Miguel no lo logró y Miguel se va a morir. Mándenle un mensaje a Miguel, muy importante hacer un cierre, despedirse, yo voy a la clínica con los audios en mi celular, entro a despedirme de Miguel, me acuesto encima de él y le digo ‘amor lindo, hiciste un trabajo maravilloso, no solamente con nuestra familia, con nuestro hijo, las niñas, con tu papá, hiciste un trabajo maravilloso en Colombia”.

Líderes políticos como el presidente Gustavo Petro apelaron a la unidad nacional en este momento oscuro para Colombia, declarando que “la vida está por encima de cualquier ideología”. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, decretó tres días de duelo y recordó a Uribe como un líder honesto y valiente en su lucha por una Bogotá mejor. Medellín también se sumó al luto oficial, con banderas a media asta durante tres días.

