El cuerpo de Miguel Uribe salió de la Fundación Santa Fe en la mañana de este lunes bajo un esquema de seguridad muy fuerte. Desde ese mismo momento se supo que al senador le harán un homenaje en la que fue su segunda casa durante los últimos dos años, cuando fue elegido como el senador con más votos.

Según Noticias RCN, el cuerpo de Miguel Uribe llegará al Congreso a las 3 de la tarde de este mismo lunes, sin embargo, primero habrá una misa privada a la que asistirán sus familiares, compañeros de partido y amigos.

Según una imagen difundida por la familia y miembros del Centro Democrático, la cámara ardiente comenzará desde este mismo lunes a las 4 de la tarde y será en el Capitolio Nacional, lugar en el que él dio sus más importantes luchas políticas en los últimos años.

Allí estará durante la tarde del lunes, toda la jornada del martes, comenzando desde las 8 de la mañana y finalizando a las 6 de la tarde. Esta es la imagen que han difundido:

Quienes deseen, podrán pasar por el lugar en el que dispongan del cuerpo de Miguel Uribe y darle un último adiós.

Finalmente, el cuerpo de Uribe Turbay será trasladado a la Catedral Primada, que queda a pocos metros de allí, al mediodía del miércoles. Allí recibirá una última misa.

La familia de Miguel Uribe aún no ha confirmado si el cuerpo será sepultado, pero se sabe que María Carolina Hoyos, la hermana del senador y quien vive una pérdida dolorosa por cuenta de la violencia por segunda vez en su vida, es quien está al frente de todos estas decisiones.

