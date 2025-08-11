El texto de Mora es una reflexión personal y emotiva sobre la situación social y humana en Colombia, escrita según él desde una perspectiva ciudadana más que profesional.

Mora expresa su profundo dolor por la violencia, la desigualdad y la pérdida de vidas, en especial tras el fallecimiento de Miguel Uribe, a cuya familia envía condolencias.

Señala que más de seis millones de colombianos no tienen acceso a una comida completa diaria, la mitad de los jóvenes carecen de empleo y en el último año han asesinado a más de 200 líderes sociales.

Subraya que detrás de estas cifras hay historias, sueños truncados y miedos reales, y advierte que no se debe normalizar el dolor ni la injusticia.

Critica la creencia de que unas vidas valen más que otras y recuerda que la desigualdad mata oportunidades, confianza y futuro. Afirma que el progreso debe medirse en dignidad y bienestar, no solo en cifras económicas.

Llama a empresas, líderes y ciudadanos a actuar desde cualquier posición, con recursos y voz, para generar cambios positivos. Concluye que Colombia necesita más compasión, coherencia y acciones colectivas, reafirmando que la vida es sagrada y que la violencia nunca es justificable.

