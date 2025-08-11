El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe este 11 de agosto sacudió a todo el país. El político permaneció en cuidados intensivos por más de dos meses, tras sufrir un atentado el 7 de junio en el parque El Golfito de Bogotá.

María Claudia Tarazona, esposa de Uribe Turbay, se pronunció en redes sociales destacando el heroico esfuerzo de los equipos médicos a cargo de su esposo, liderados por el neurólogo Fernando Hakim. El doctor fue quien encabezó todas las cirugías que buscaban salvarle la vida al senador.

Después de que se conociera la noticia, Hakim publicó un mensaje para Uribe Turbay, a quien calificó de “luchar único”. Además, dijo que nunca lo olvidará.

¿Qué dijo María Claudia Tarazona a Fernando Hakim, luego de la muerte de Miguel Uribe?

María Claudia Tarazona, a través de un emotivo mensaje, agradeció y destacó el trabajo de los médicos. “Querido Doctor, tú y tu equipo lucharon a su altura, como Miguel hubiera querido, como el mimos mostró el camino. Gracias infinitas, siempre tendrás un lugar en nuestros corazones”.

Cabe resaltar que a María Claudia Tarazona y a Fernando Hakim los unió su creencia en San Chárbel, santo libanés famoso por su intercesión en causas difíciles, especialmente de salud. Ambos publicaron fotos del santo, con la esperanza de que obrara el milagro por la salud de Uribe Turbay.

San Chárbel, venerado por numerosos milagros y sanaciones, se ha convertido en símbolo de esperanza para pacientes y familias que enfrentan situaciones críticas. Fue un monje y sacerdote maronita nacido en 1828 en el Líbano, conocido por su vida de austeridad, oración y milagros atribuidos tanto en vida como después de su muerte en 1898. Es venerado por fieles de distintas partes del mundo, quienes le atribuyen intercesiones milagrosas en casos de enfermedades graves y problemas considerados imposibles.

