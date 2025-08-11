El país está consternado debido al fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien luego de dos meses luchando por su vida a causa de un ataque sicarial perpetuado en Bogotá, perdió la batalla precisamente por la gravedad de las heridas.

Y es que por más de que su estado de salud había mejorado, en los últimos días sufrió de una hemorragia en el sistema nervioso central que no lo dejó en las mejores condiciones, pues todo el avance se había perdido.

Ahora, más allá del dolor, hay que destacar que en el Senado será reemplazado, pero mientras tanto sus cosas permanecen intactas en su oficina.

Letrero en la oficina de Miguel Uribe Turbay

Algunos medios de comunicación se han acercado a la oficina del precandidato presidencial y aunque la puerta está cerrada y nadie tiene acceso, hay un detalle bastante llamativo que conmueve, ya que su equipo de trabajo estaba con la esperanza de verlo regresar algún día.

De hecho, además de la bandera de Colombia, en la puerta derecha hay un letrero con su fotografía y un texto que dice “Tu equipo te está esperando”, recordando que una de las virtudes del senador era ser muy humano y generoso con quienes trabajaban con él.

Así está la oficina de Miguel Uribe Turbay:

#Colombia | Así está la oficina de Miguel Uribe Turbay en el Senado a esta hora. pic.twitter.com/EoNItPVE9M — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 11, 2025

Cómo fue el ataque a Miguel Uribe Turbay

El 7 de junio de 2025, el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado durante un mitin político en el parque El Golfito, barrio Modelia, Fontibón, Bogotá.

Mientras pronunciaba un discurso desde una tarima improvisada, alrededor de las 5:00 p.m., un menor de 15 años se acercó a menos de dos metros y disparó al menos seis veces con una pistola Glock 9 milímetros. Uribe recibió tres impactos: dos en la cabeza y uno en el muslo izquierdo, causándole heridas graves. El ataque desató caos, con gritos y personas huyendo, mientras el equipo de seguridad del senador reaccionó de inmediato.

El agresor, herido en una pierna por los escoltas, fue capturado en el lugar y confesó haber actuado por dinero para su familia. Uribe fue trasladado inicialmente a la Clínica Medicentro Familiar para estabilización y luego a la Fundación Santa Fe, donde se le practicaron cirugías neuroquirúrgicas de alta complejidad.

A pesar de los esfuerzos médicos, su estado permaneció crítico durante dos meses, con una recaída fatal por hemorragia el 9 de agosto, falleciendo el 11 de agosto de 2025.

La Fiscalía abrió una investigación, capturando a seis personas, incluido el menor y un presunto articulador, Elder José Arteaga Hernández, alias ‘el Costeño’. El caso, aún sin motivo claro, reavivó preocupaciones sobre la violencia política en Colombia.

