Hay luto en Colombia debido al fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien después de luchar por más de dos meses por su vida a causa de un ataque sicarial sufrido en Bogotá el 7 de junio, desafortunadamente perdió la batalla a sus 39 años de edad.

(Ver también: Video del momento en que sacan cuerpo de Miguel Uribe de la Fundación Santa Fe: tristes imágenes)

Esta es una noticia que conmociona al país porque muchos creen que se está volviendo a la época de los 90, en la que muchas personalidades políticas fueron asesinadas por el narcotráfico.

Ahora, cabe recordar que antes de ser precandidato, Miguel Uribe había sido elegido como senador, por lo que su silla no puede quedar vacía, sino que habrá un reemplazo.

Lee También

Quién reemplazará a Miguel Uribe Turbay en el Senado

Ante esto, según está establecido en la Constitución Política, el que debe ocupar su lugar es el que sigue en las votaciones, por lo que no será una decisión del partido político, sino que lo anunciará el Consejo Nacional Electoral.

En principio, Néstor Morales, director de ‘Mañanas Blu’, aseguró que ese puesto iba a ser ocupado por el exsenador Santiago Valencia, hijo de Fabio Valencia Cossio.

Sin embargo, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, aseguró que según sus listas y conteos, la persona que ocuparía el lugar de Miguel Uribe Turbay sería María Angélica Guerra, pero eso debe confirmarlo el Consejo Nacional Electoral.

Cabe recordar que Guerra es del departamento del Sucre y en las elecciones de 2022, según las encuestas, iba a quedar casi que de forma sobrada, pero al momento de la realidad, consiguió apenas 37.928 votos y, como se dice popularmente, se quemó.

Lo cierto es que ahora es trabajo del Consejo Nacional Electoral verificar esa información y luego comunicarle al Senado de la República quién será la persona que tomará el lugar de Miguel Uribe Turbay en los meses restantes del actual Gobierno.

(Ver también: Dan detalles de cómo será el funeral de Miguel Uribe Turbay: familia hizo pedido especial)

Cuántos votos había obtenido Miguel Uribe Turbay

Cabe recordar que Miguel Uribe Turbay había sido el senador que más votos obtuvo en las elecciones de 2022, incluso más que sus compañeros de partido. Los cinco más votados en esa ocasión fueron:

Miguel Uribe Turbay: 223.167 votos. María Fernanda Cabal Molina: 196.865 votos. Jonathan Ferney Pulido Hernández: 189.291 votos. Humberto De La Calle Lombana: 187.307 votos. Gilberto Tobón Sanín: 173.558 votos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.