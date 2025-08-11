Luego de la noticia de la muerte de Miguel Uribe, confirmada en la mañana de hoy por la Fundación Santa Fe, las muestras de solidad con la familia ha sido continuas y, en el marco del difícil momento, se conoció un video del senador cuando estaba pequeño y también fue víctima de la violencia, como su madre Diana Turbay.

En la grabación se puede ver a Miguel muy pequeño, de tan solo 4 años de edad, y refiriéndose al secuestro de su mamá por parte del narcotráfico. Con la inocencia de un pequeño niño, el hijo de Diana y nieto de doña Nidia Quintero solo decía que extrañaba a su mamá y que la seguía esperando.

“Te estoy esperando (…) para jugar contigo. Mamita linda, te quiero muy pronto. Mamita linda, te mando muchos besos. Ven pronto”, decía el pequeño Miguel en 1990, cuando estaba secuestrada su madre y días después fue asesinada en medio de un intento de rescate.

Esta es la grabación:

Lee También

En 1990, con 4 años, Miguel le enviaba un saludo de Año Nuevo a su mamá Diana Turbay, secuestrada por Pablo Escobar y asesinada un mes después. Miguel tenía la edad que hoy tiene Alrjandro, su hijo. Política y violencia que siguen dejando huérfanos y destruyendo la esperanza. pic.twitter.com/3lzH0bazw2 — Federico Ortega O (@OrtegaFede) August 11, 2025

(Vea también: Abogado de la familia Uribe Turbay hace solicitud por muerte del senador con fuerte comunicado)

Han sido pocas veces las que la familia de Miguel Uribe se ha referido a la relación que él tenía con su hijo Alejandro, que hoy tiene la misma edad que tenía el senador cuando asesinaron a su madre.

En una entrevista en el programa Los Informantes, su esposa María Claudia Tarazona recordó el momento en que le contó al pequeño Alejandro que a su padre le dispararon en la cabeza.

Después del atentado, ella no dudó en contarle.

“Llegué donde Alejandro y lo abracé y le dije: Hijo, te tengo que contar una cosa… ¿Te acuerdas las reuniones dónde vamos con papá en las que tú saludas mucha gente? Papá estaba en una de esas reuniones y un joven, muy joven, tomó un arma y le disparó a papá en la cabeza y papá está muy mal”, relató María Claudia.

“Entonces él (el pequeño Alejandro) se me tiró encima y me abrazó y me dijo: ‘¿Por qué, mamá, por qué a mi papá?’”, agregó la esposa del asesinado senador.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.