Marbelle se sumó a la decenas de mensajes que políticos y celebridades de Colombia han dejado en sus redes sociales, luego de que se confirmara la muerte de Miguel Uribe Turbay, tras pasar dos meses en cuidados intensivos, por el atentado que sufrió en Fontibón, occidente de Bogotá.

La intérprete de ‘Adicta al dolor’ dejó ver en una imagen que era cercana al exconcejal de Bogotá, primo de la exreina Paola Turbay, y que él la acompañó en momentos difíciles de su vida.

“TENGO UN DOLOR INMENSO EN MI CORAZÓN ! Aún no puedo entender nada de lo que pasó y ya no importa .. QUIERO RECORDARTE SIEMPRE A COLOR ! GRACIAS por tantos momentos imborrables, tu amor por Colombia nos unió y me llevó a conocer el hombre tan maravilloso que llevaba su hogar como bandera de amor ! Gracias Milguel!”, fue parte de lo que escribió la vallecaucana en su publicación.

Prosiguió recordando que vivieron momentos de risas y festejo y le envió un mensaje a María Claudia Tarazona, la esposa del senador y mamá de su único hijo, que acompañó a Uribe Turbay hasta el último día.

“[…] Gracias porque siempre estuviste presente cuando te necesité …Gracias porque reímos , hablamos , cantamos , celebramos, nos desahogamos y hasta marchamos y soñamos juntos por Colombia! […] María Claudia Tarazona .. a tí mujer valiosa , todo mi amor ! Gracias por la fuerza del amor y del perdón que nos has enseñado! Te quiero y estaré siempre para ti!”, concluyó.

Cuántos años tenía Miguel Uribe Turbay

El precandidato presidencial falleció a los 39 años, edad que cumplió el 28 de enero de 2025, y dos años menos que la edad que tenía su mamá, Diana Turbay, cuando fue asesinada.

Miguel Uribe Turbay dejó un hijo pequeño, fruto de su amor con Tarazona, pero también a tres mujeres, hijas de su esposa, a las que vio crecer y amó como si fueran sus hijas.

